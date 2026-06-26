Născut în Hunedoara, dar școlit la Berlin și consacrat la Bruxelles, Siegfried Mureșan s-a impus de-a lungul anilor ca unul dintre cei mai influenți europarlamentari români în cadrul Partidului Popular European (PPE). Cu o carieră construită pe o expertiză economică solidă în instituțiile germane și europene, parcursul său politic pe scena din România rămâne însă unul presărat cu schimbări radicale de direcție, controverse mocnite și alianțe de conjunctură.

De la susținător înfocat al Elenei Udrea și propunere de premier a lui Traian Băsescu, Mureșan a traversat eșichierul politic până la stabilizarea în PNL, ajungând să fie sprijinit indirect chiar de foștii săi rivali din PSD.

Rădăcinile și ascensiunea în Germania: Școala de la Berlin

Siegfried Vasile Mureșan și-a început formarea academică la București, unde a absolvit Academia de Studii Economice (ASE) în anul 2004. Pasul decisiv către politica mare a fost făcut însă în Germania:

  • Studiile în Berlin: A obținut o diplomă de Master în Științe Economice și Management la prestigioasa Universitate Humboldt din Berlin (2006).
  • Intrarea în Bundestag: Tot în 2006, a primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei, intrând în programul internațional de stagii.
  • Consilier politic: Timp de trei ani, Mureșan a activat ca și consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german, Gunther Krichbaum, acumulând o experiență de culise extrem de rară pentru politicienii români.

În 2009, s-a mutat la Bruxelles. Abilitățile sale tehnice l-au ajutat să câștige prin concurs, în 2011, postul de consilier politic pe probleme economice în PPE, devenind în ianuarie 2014 consilier politic principal al celei mai mari familii politice europene.

Primul mandat, sub aripa lui Traian Băsescu și episoadele din PMP

Siegfried Mureșan a intrat oficial în politica activă din România în 2014, când a câștigat primul său mandat de europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară (PMP), proiectul politic de suflet al fostului președinte Traian Băsescu. Ascensiunea sa în partid a fost fulminantă, fiind ales prim-vicepreședinte al PMP în februarie 2015.

Relația sa cu liderii de atunci ai PMP a fost una intensă și, ulterior, conflictuală:

Scandalul cu Elena Udrea

În trecut, Mureșan a susținut-o pe Elena Udrea în campania pentru alegerile prezidențiale. Ulterior, relațiile dintre cei doi s-au deteriorat grav. Udrea l-a acuzat public de „ipocrizie” și a susținut că acesta ar fi fost sponsorizat în campanie de Gheorghe Ștefan „Pinalti”, un personaj extrem de controversat din culisele politicii de la acea vreme.

Cu toate acestea, în 2016, Traian Băsescu continua să aibă o încredere oarbă în el, propulsându-l din nou ca prim-vicepreședinte PMP și vehiculându-i numele în spațiul public drept propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru al României.

Mutațiile politice: Trecerea la PNL și ironia sprijinului PSD

În anul 2018, simțind limitările unui partid mic precum PMP, Siegfried Mureșan a făcut pasul spre Partidul Național Liberal (PNL). Din postura de eurodeputat liberal, s-a remarcat printr-un discurs extrem de dur și o opoziție totală față de Partidul Social Democrat (PSD).

Cu toate acestea, dinamica politicii dâmbovițene a oferit o nouă ironie: ani mai târziu, în contextul marilor coaliții de guvernare de la București, Mureșan a candidat pe liste comune și a fost sprijinit pentru un nou mandat de europarlamentar inclusiv de PSD, partidul pe care îl criticase vehement.

Tot la capitolul revizuirilor politice intră și relația sa cu Klaus Iohannis. Dacă în primii ani Mureșan lansa atacuri dure la adresa fostului șef al statului, poziția sa s-a îndulcit radical în timp, devenind un susținător al liniei oficiale a Cotroceniului.

În ciuda instabilității de pe scena internă, la Bruxelles Siegfried Mureșan a rămas un tehnocrat respectat, axat pe politici economice și bugetare.

Momente de vârf în Parlamentul European:

  • Premiera din 2016: A fost desemnat raportor al Parlamentului pentru proiectul de buget al UE din anul 2018, devenind primul român ales ca negociator-șef pentru bugetul anual al Uniunii.
  • Bugetul UE din 2024: A condus din nou negocierile pentru bugetul european, gestionând alocările într-un an critic, marcat de criza energetică, protestele fermierilor și presiunile pentru aderarea completă a României la Spațiul Schengen.
  • Locul în topul influenței: Un studiu realizat de Eu Matrix îl plasa pe locul 36 în topul celor mai influenți europarlamentari, datorită volumului uriaș de rapoarte și inițiative legislative gestionate.

În cadrul PPE, responsabilitățile sale au inclus coordonarea întâlnirilor miniștrilor de finanțe și de economie înainte de consiliile ECOFIN și de Afaceri Generale, cu scopul de a alinia pozițiile strategice ale guvernelor europene.

Viața personală

În plan personal, Siegfried Mureșan este căsătorit din anul 2016 cu Cătălina Manea. Aceasta este o prezență discretă, activând ca expert în combaterea fraudei în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), cu sediul în Luxemburg.

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