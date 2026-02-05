Creștere de 10% a bugetului propus de Comisia Europeană

Documentul prezentat de Siegfried Mureșan prevede o creștere de 10% a bugetului comparativ cu varianta prezentată de Comisia Europeană în luna iulie.

„Obiectivul meu principal, din prima zi în care am fost desemnat negociator-șef, a fost să apăr alocările pentru agricultură și coeziune, politici tradiționale din care țara noastră primește majoritatea fondurilor europene. În același timp, trebuie să întărim finanțarea pentru noile priorități europene, importante și pentru România: consolidarea apărării și întărirea economiei. Prin propunerea de astăzi, ne asigurăm că atât noile priorități, cât și cele tradiționale sunt finanțate adecvat”, a declarat deputatul european după prezentare.

„Propunerile incluse în proiectul prezentat astăzi se adaugă unor realizări importante pe care le-am obținut deja în negocierile cu Comisia Europeană din ultimele cinci luni, printre care: 50 de miliarde de euro în plus pentru agricultură și dezvoltare rurală, un rol central pentru regiuni în implementarea bugetului și garantarea fondurilor pentru politica de coeziune”, a mai spus eurodeputatul Siegfried Mureșan.

Buget-record de 2.000 de miliarde de euro pentru CFM 2028-2034

Raportul interimar va fi prima poziție oficială a Parlamentului European după ce Comisia a prezentat, în luna iulie, propunerea de buget multianual pentru perioada 2028-2034. Raportul interimar va fi negociat de Siegfried Mureșan cu grupurile politice și comisiile de specialitate din Parlamentul European, cu obiectivul de a fi adoptat în prima parte a anului viitor. Odată adoptat, raportul va deveni poziția oficială a Parlamentului în negocierile bugetare.

Parlamentul European își propune ca viitorul buget să intre în vigoare la timp, la 1 ianuarie 2028, motiv pentru care Siegfried Mureșan urmărește ca negocierile pe bugetul multianual să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Astfel, România și celelalte state membre vor avea un an, în 2027, pentru a se pregăti să acceseze noile fonduri europene disponibile de la 1 ianuarie 2028.

