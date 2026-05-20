Pădurarii din Baligród avertizează asupra unei noi amenințări apărute odată cu sezonul cald: culicoides, mici insecte din familia muștelor, cunoscute pentru înțepăturile lor extrem de iritante.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Direcției Silvice Baligród, aceste insecte, care apar frecvent din primăvară până la începutul toamnei, sunt „de 100 ori mai rele decât țânțarii”.

Munții Bieszczady sunt plini de insecte. Unele sunt foarte deranjante. După ploaie, când este umiditate și nu bate vântul, vedem peste tot aceste mici muște care se așază și se plimbă pe piele. Sunt culicoides, probabil cele mai enervante insecte.

„Se așază pe cap, intră în păr și încearcă să ne sugă sângele”, a explicat un pădurar, în videoclipul postat pe rețelele sociale.

Deși imaginile surprinse provin din regiunea Bieszczady, aceste insecte sunt răspândite și în alte părți ale Poloniei, mai ales în zonele cu umiditate ridicată, cum ar fi pădurile, malurile râurilor, lacurile sau mlaștinile.

Culicoides sunt active în zilele călduroase și fără vânt, în special după ploaie, iar dimensiunile lor reduse le fac greu de observat înainte de a ataca pielea.

Înțepăturile lor pot provoca mâncărimi intense, senzații de arsură și roșeață. Aceste simptome dispar de obicei de la sine, însă scărpinatul poate duce la iritații sau chiar la infecții ale pielii.

Specialiștii recomandă purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi și utilizarea produselor repelente atunci când vă îndreptați către zonele umede. În cazul unei înțepături, este indicat să evitați scărpinarea și să folosiți comprese reci sau produse calmante disponibile în farmacii.