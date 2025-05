Cristina a postat pe grupul „Români din Noua Zeelandă și Australia”, pe care îl administrează, imagini cu soțul ei în secția de vot. Bărbatul a venit la urne, pentru alegerile prezidențiale 2025, cu fiica lor de mână și înfășurat în steagul tricolor.

Potrivit profilului de pe rețelele de socializare, Cristina Iancu Oprea este din Făgăraș, județul Brașov. A sosit în Noua Zeelandă, la Christchurch, în aprilie 2014. Este căsătorită cu antreprenorul focșănean Silviu Constantin Oprea (57 de ani).

„Sunt român și iubesc România”

„Este simplu de ce am venit cu steagul la secție. Sunt român si iubesc România”, explică, într-un dialog cu ziarul Silviu Oprea.

„În imagini sunt eu, soția mea și cele 2 fete. Șotia și fata cea mare lucrează în sistemul de sănătate ca asistente medicale, eu am un business cu electrocasnice și mobilă de exterior”, a explicat Silviu Oprea, pentru Libertatea.

Lângă Silviu, care este înfășurat în drapel, e micuța Isabella, care a împlinit 8 ani: „Nu știe sa citească, dar vorbește binișor românește”.

A fost pentru prima dată când familia a votat in Australia, „în ultimii 12 ani am fost în Auckland, Noua Zeelandă”.

„Am vrut să ne reîntoarcem în România de acum 4-5 ani, dar nu a fost stabilitate economică și financiară, mai ales în privat, unde taxele și impozitele sunt foarte mari. Sistemul sanitar e la pământ, nu mai zic de învățământ”, afirmă Silviu.

„Am cumpărat o fermă în România, venisem să plătesc taxele, iar ei mă certau că-i deranjez de la cafea”

Continuă: „Scriu și vorbesc din propria experiență. În ultimii 3 ani am venit de 5 ori in România, unde am investit și cumpărat o fermă, în județul Buzău. După 1 an, când am fost la primăria de comună să plătesc taxele necesare proprietății, era cam 10.30, au vorbit cu mine cu o voce ridicată: «La ora asta vii? Nu vezi ca bem cafeaua:!»”.

„M-am dus îmbrăcat cu haine de muncă deoarece tăiam lăstarii în livadă și vie. Le-am răspuns foarte educat, întrebându-le la ce oră să revin, au spus ca nu știu deoarece au și altceva de lucru. Atunci am vrut să intru direct la primar. M-au întrebat dacă sunt «Domnul din Australia». Apoi nu știau cum să se mai comporte cu mine și să-și ceară scuze”, adaugă Silviu Oprea.

Eu unul nu pot accepta asa comportament. Toți cetățenii trebuiesc tratați la fel, cu respect, și fiecare să-și facă datoria la locul de muncă. De atunci am amânat reîntoarcerea în țară și am oprit investițiile în zona natală, Focșani, și în Buzău.

În ciuda acestui episod tipic pentru România, familia de români din Noua Zeelandă trăiește cu dorul de casă în suflete.

„Indiferent ce studii și activități avem aici, nimic nu se compară cu faptul că vrem să ne întoarcem acasă. Calificările noastre, plus anii de experiență, le putem folosi în România, putem ajuta enorm pentru țara noastră”.

Silviu Oprea a copilărit în cartierul Obor din Focșani cu fostul fotbalist și, arbitru Ionică Serea (FCM Bacău), care locuiește acum în Germania: „Am fost și colegi de școală generală, dar în clase diferite”.

Câți români au votat la Antipozi

Potrivit AEP, începând de joi seară, ora 22.00, ora României, 6 secții de vot au fost deschise în Australia: Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney și Surfer Paradise. La ora redactării acestei știri, duminică, 4 mai, ora 11.00, votaseră 1.179 de români.

În Noua Zeelandă, există o secție deschisă la Auckland. Au votat 167 de români.

