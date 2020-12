Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași a făcut o simulare de incendiu la ATI fără să anunțe personalul și pompierii. „Am vrut să le văd calmul din ochi”﻿

Florin Roșu a explicat pentru Libertatea că a dorit să vadă cât de bine pregătite sunt cadrele medicale într-un astfel de caz și care este timpul de răspunsul al pompierilor.

Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași

„Știu că pompierii sunt profesioniști, voiam să aflu timpul lor de reacție, cât le ia să ajungă pe timp de noapte până la Spitalul de Lețcani, dacă, Doamne ferește, avem un incendiu. Nu am anunțat nici personalul, am mers la spital și le-am spus că simt miros de fum, astfel că au început acțiunea. Am făcut această simulare să vedem în cât timp putem să evacuăm pacienții, am făcut circuitele de așa natură încât să fie un acces facil atât la admisie, cât și la externare”, a explicat dr. Florin Roșu, noul manager al spitalului, după ce Carmen Dorobăț a fost condamnată definitiv la închisoare cu suspendare.

Totuși, acesta nu a dus simularea până la capăt și a oprit personalul medical după ce i-a văzut că au urmat toate protocoalele la punctul în care se pregăteau să scoată pacienții în curtea spitalului.

Timpul de răspuns al pompierilor a fost de 12 minute, ținând cont de faptul că din Iași până pe platforma unde e amplasat spitalul din preajma comunei Lețcani sunt puțin peste 20 de kilometri.

Deși dr. Florin Roșu a spus că timpul de intervenție este „unul extraordinar de rapid”, a admis că în caz de incendiu cea mai importantă este reacția personalului medical, fiindcă 12 minute reprezintă foarte mult în cazul unui incendiu într-o zonă bogată de oxigen, cum sunt saloanele de Terapie Intensivă.

„Am vrut să văd cum se echipează, să le văd calmul din ochi, trebuiau să fie stăpâni pe situație și au fost. Am mai făcut și înainte de pandemie exerciții, chiar înainte de primele cazuri din România. În februarie, spre exemplu, am admis la terapie intensivă o pacientă care avea gripă și le-am spus celor de gardă că, de fapt, este un pacient COVID. Am vrut să văd dacă și cum respectă protocoalele pentru care erau instruiți. Și eu, și ei avem ceva de învățat din astfel de simulări, este important. Pe hârtie poți să treci câte recomandări vrei, dar când lucrezi efectiv e cu totul altceva”, a mai spus dr. Florin Roșu.

Surse ISU au declarat pentru Libertatea că, în urma apelului la numărul de urgență, patru autospeciale de apă și unități suport s-au deplasat la Spitalul de la Lețcani.

Exercițiul managerului de spital de la Iași a fost făcut în contextul incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, din 14 noiembrie, care a cuprins două saloane de terapie intensivă și în urma căruia au murit 10 persoane.

Şase pacienţi aflaţi la ATI Neamţ, dar care nu au fost implicaţi în incendiu, au fost transferaţi la spitalul mobil de la Leţcani, întrucât secţia nu mai putea fi folosită. Ulterior, la Leţcani, cinci dintre ei au murit.



