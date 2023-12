Trump a declarat marţi că nu va deveni dictator dacă va deveni din nou preşedinte al SUA, cu excepţia „primei zile”.

„Mulţumesc lui Dumnezeu, doar o zi”, a glumit Biden la o strângere de fonduri din Los Angeles, la casa lui Michael Smith, un designer de interior celebru, şi a partenerului său, James Costos, un ex-director al HBO care a fost ambasadorul preşedintelui Barack Obama în Spania.

Biden l-a catalogat pe Trump, care a pierdut alegerile din 2020, dar a încercat să răstoarne rezultatele, drept o ameninţare la adresa democraţiei americane. Trump a fost acuzat în august pentru încercări ample de a răsturna alegerile.

Călătoria lui Biden vine la o zi după ce Departamentul de Justiţie a depus noi acuzaţii penale împotriva fiului lui Biden, Hunter, acuzându-l că nu a plătit taxe de 1,4 milioane de dolari în timp ce a cheltuit milioane de dolari pentru un stil de viaţă opulent.

Preşedintele nu şi-a menţionat fiul în declaraţiile pe care le-a făcut la strângerea de fonduri.

California – şi industria divertismentului cu buzunare adânci – a servit de mult timp ca o sursă majoră de finanţare pentru democraţi, dar grevele lungi ale actorilor şi scenariştilor au avut un efect de temperare a strângerii de fonduri.

Sfârşitul conflictului de muncă a deblocat bani acumulaţi, a declarat Jeffrey Katzenberg, un magnat de film şi copreşedinte de campanie, care a devenit o voce influentă în efortul lui Biden de a câştiga realegerea în noiembrie 2024.

„Va fi cea mai reuşită zi şi jumătate pentru campanie de până acum şi probabil una dintre cele mai reuşite zi şi jumătate dinaintea alegerilor generale, unde lucrurile se vor transforma pe un alt nivel avut aici pentru oricare candidat”, a spus Katzenberg, într-un interviu pentru Reuters.

Biden urma să participe la două strângeri de fonduri din Los Angeles, care ar trebui să-i includă pe regizorii Steven Spielberg şi Rob Reiner şi pe muzicienii Barbra Streisand şi Lenny Kravitz.

Evenimentele din California fac parte dintr-o serie de cel puţin nouă strângeri de fonduri pe care Biden le va organiza înainte de sfârşitul lunii.

Strângerile de fonduri din California şi o rundă anterioară din Boston sunt aşteptate să aducă cel puţin 15 milioane de dolari, potrivit unei surse familiare cu evenimentele, care a vorbit sub condiţia anonimatului.

Suma totală în trimestrul al patrulea din 2023 ar urma să se apropie de 67 de milioane de dolari, a precizat sursa, adăugând că suma va fi similară cu cea strânsă de preşedintele Obama în aceeaşi perioadă din 2011.

Katzenberg, care ajută la organizarea uneia dintre strângeri de fonduri, a spus că numărul final este încă fluid. „Numărul este mare. Ştiu asta”, a spus Katzenberg, care a fondat DreamWorks Animation.

Biden s-a oprit pentru scurt timp în Las Vegas, vineri, pentru a anunţa o finanţare de 8,2 miliarde de dolari pentru 10 noi proiecte feroviare pentru pasageri.

Biden: Trump talks the talk. We walk the walk! He likes to say America is a failing nation. He doesnt know what the hell hes talking about. I see shovels in the ground, cranes in the sky, people hard at work rebuilding America together pic.twitter.com/ku3Z5UI7Vb