Protestul spontan la metrou, care a început în dimineața de vineri, 26 martie, a afectat traficul din București. Peste 250.000 de călători au rămas fără transport, după ce sindicaliştii din Metrorex au intrat în grevă.

La amiază, ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, a acuzat o „mafie” permisă de miniștrii anteriori ai transporturilor. Seara, Prefectura Capitalei a anunțat după discuțiile cu sindicatele că protestul a fost suspendat și că circulația se va relua sâmbătă dimineață. Dar noaptea, Metrorex a precizat într-un comunicat că reluarea traficului se va face mai devreme, astăzi, de la ora 22:00.

După discuțiile dintre prefect și sindicaliști, sindicalistul USLM Marian Artimon a explicat la ieșirea de la negocieri: „Vom merge la Piața Unirii și vom anunța salariații de ceea ce am obținut aici și imediat vom elibera metroul. Nu are rost pentru jumătate de oră să scot trenurile din metrou, să am consum de energie degeaba”.



Ulterior, unul dintre sindicaliști a mers la stația de metrou Piața Unirii și a rostit un discurs în fața celor prezenți, prin care i-a anunțat rezultatele discuțiilor. Oamenii au aplaudat și au scandat minute în șir.

