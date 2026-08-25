Bugetul CFR Călători încă nu a fost aprobat

FNFMCV solicită intervenția urgentă a Guvernului pentru „evitarea blocării finanțării CFR Călători și pentru asigurarea continuității transportului public feroviar”.

„Situația este critică. Pentru anul 2026, necesarul de compensație pentru obligația de serviciu public este de 2,459 miliarde lei, în timp ce suma alocată este de numai 1,674 miliarde lei, aproximativ 68% din necesar. CFR Călători are, în același timp, obligații curente de aproximativ 330 milioane lei lunar, pentru funcționarea și asigurarea serviciului public de transport feroviar”, a transmis, luni seară, FNFMCV într-un comunicat.

Bugetul CFR Călători nu este încă aprobat. Iar miercuri, 26 august, se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013, perioada maximă în care un operator economic de stat, precum CFR Călători, are obligația să își aprobe bugetul de venituri și cheltuieli. Nerespectarea acestuia duce la suspendarea alocării de fonduri din bugetul de stat.

„Documentele CFR Călători avertizează explicit că lipsa resurselor poate conduce la anularea unor trenuri și chiar la oprirea serviciului public, societatea aflându-se în perciol de incapacitate de plată dacă nu sunt alocate sumele necesare începând cu luna august”, potrivit sursei citate.

CFR Călători operează peste 1.000 de trenuri zilnic

FNFMCV a solicitat Guvernului adoptarea unei soluții înainte de 26 august, „inclusiv redistribuirea în trimestrul III a sumelor prevăzute pentru trimestrul IV, astfel încât societatea să dispună de lichiditățile necesare continuării activității”. Sindicaliștii susțin că problema de finanțare ar putea „să se transforme” într-o problemă de funcționare a transportului feroviar național.

CFR Călători operează peste 1.000 de trenuri zilnic, realizând peste 60% din volumul total de transport pe rețeaua feroviară națională.

„Un blocaj financiar nu ar afecta doar CFR Călători. Efectele s-ar transmite către CFR SA, furnizori, celelalte societăți feroviare și, în final, către călători. Calea ferată este un sistem interdependent. Dacă o componentă este subfinanțată și se blochează, efectele sunt resimțite de întregul sector”, se mai arată în comunicat.





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