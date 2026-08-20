Va fi reluată plata sumelor de la bugetul de stat către CFR

Potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma, reluarea finanțării vine la pachet cu o serie de condiții precum reducerea restricțiilor de viteză pe coridoarele modernizate, eliminarea bonusurilor pentru conducere în caz de nerealizare a obiectivelor sau transparentizarea lunară a avariilor din rețea. Regulile au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern.

„Prin adoptarea acestei Hotărâri de Guvern reluăm plata sumelor de la bugetul de stat către CFR SA. Vorbim despre o situație care a fost lăsată nerezolvată de PSD în prima parte a acestui an și care a ajuns să blocheze finanțarea normală a activității administratorului infrastructurii feroviare. Am considerat că această situație trebuie deblocată rapid și, în același timp, că reluarea finanțării trebuie să vină la pachet cu reguli mai stricte de performanță”, a spus joi oficialul din cadrul Ministerului Transporturilor.

Ce reguli au fost introduse în contractul de activitate și performanță al CFR

În urma aprobării acestui contract, vor fi introduse „reguli clare de performanță, responsabilitate și protejare a banului public”.

„De aceea, noul contract nu este doar despre cât plătesc românii pentru infrastructura feroviară, ci și despre ce primesc în schimb”, a adăugat secretarul de stat.

Pe coridoarele modernizate, restricțiile de viteză trebuie să scadă de la an la an. Minimum 30% din fondurile de întreținere trebuie direcționate către aceste linii. De asemenea, pe întreaga rețea, indisponibilitatea liniilor nu va putea depăși, până în 2030, nivelul din 2025. „Nu mai acceptăm ca degradarea infrastructurii să fie «programată» prin contract”, afirmă Horațiu Cosma.

În contractul CFR se prevede ca restricțiile de viteză să fie publicate lunar, prin evidențierea cauzei și stabilirea unui termen de eliminare. Este introdusă și contabilitatea pe secții de cale ferată, pentru a putea vedea cât costă și ce produce fiecare linie.

ERTMS și ETCS trebuie să devină operaționale. Astfel, tronsonul Curtici – Simeria, care traversează județele Arad și Hunedoara, trebuie să intre în exploatare comercială sub ETCS până la finalul acestui an. ERTMS și ETCS sunt sistemele standard de siguranță și management al traficului feroviar folosite la nivel european, concepute pentru a înlocui sistemele naționale vechi, incompatibile între ele, și pentru a permite trenurilor să circule fără oprire dintr-o țară în alta.

În ce condiții primesc angajații CFR bonusuri integrale

Angajații CFR vor primi bonusuri integrale doar dacă își îndeplinesc obiectivele în proporție de 95%. În cazul în care obiectivele sunt realizate sub 60% nu vor fi acordate deloc bonusuri.

„Bonusurile conducerii CFR SA vor fi legate mai strict de performanță. Pentru acordarea integrală a bonusurilor, pragul crește la 95% din obiective. Performanța slabă înseamnă audit, măsuri de redresare și, sub 60% din obiective, zero bonusuri”, explică secretarul de stat.

Linia Gara de Nord – Aeroportul Henri Coandă trebuie să fie o carte de vizită

Contractele mari de investiții vor fi urmărite mai strict, cu termene clare de reacție și raportări periodice către minister. Horațiu Cosma spune că linia Gara de Nord – Aeroportul Henri Coandă va fi tratată „separat”.

„Și tratăm separat linia Gara de Nord – Aeroportul Henri Coandă. Este prima infrastructură feroviară pe care o văd foarte mulți dintre cei care ajung în România și trebuie să fie o carte de vizită”, a precizat el.

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