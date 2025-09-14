Au săpat trepte în peretele de zăpadă

În documentar, pinguinii apar prinși într-o râpă, unde unii deja muriseră. Echipa s-a confruntat cu o alegere dificilă: să respecte regula și să lase păsările să piară sau să intervină pentru a le oferi o șansă la supraviețuire.

Spre bucuria telespectatorilor, membrii echipajului au hotărât să acționeze, ceea ce BBC Earth a descris drept o „decizie fără precedent”.

Cei din echipa „Dynasties” au săpat câteva trepte în peretele de zăpadă, sperând că pinguinii le vor folosi pentru a ieși din capcană. Planul a dat roade: păsările au reușit să urce și să scape din râpă.

Deși regula neintervenției este considerată fundamentală în filmarea faunei sălbatice, cameramanul veteran Doug Allan a susținut decizia colegilor, subliniind că echipa nu a atins și nu a mutat pinguinii, ci doar le-a creat o cale alternativă.

Ruta de scăpare

„A interveni într-o scenă de prădare ar fi greșit, dar aici nu au provocat nicio teamă păsărilor. Doar le-au oferit o rută de scăpare. Cred că gestul lor a fost pe deplin justificat și aș fi făcut la fel”, a declarat Doug Allan pentru The Guardian.

Deși au trecut peste patru ani de la difuzarea episodului, secvența continuă să impresioneze utilizatorii rețelelor sociale. Un fragment postat pe TikTok de @avdolsenior a stârnit reacții emoționate, internauții numind echipa „plină de umanitate”.

Recomandări Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

Comentariile au variat de la critici la adresa regulii de neintervenție – „Putem fi păstori ai vieții pe această planetă, dacă alegem să fim” – până la aprecieri pentru gest: „Nu au interferat, și-au făcut doar trepte pentru ei, pinguinii le-au folosit singuri”.

Alt utilizator a concluzionat: „Oamenii provoacă infinit mai multe tragedii decât acești cameramani care au salvat câțiva pinguini. Trebuie să ajutăm ori de câte ori avem ocazia”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE