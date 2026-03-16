OMV Petrom estimează o rată de utilizare anuală a rafinăriei Petrobrazi de peste 95%, în timp ce importurile de carburanți compensează deficitul generat de opririle rafinăriilor naționale

Închiderea rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești, din cauza sancțiunilor SUA, a redus capacitatea de producție națională cu aproximativ 21%, iar rafinăria Petromidia a intrat în revizie conform unui calendar stabilit.

Petrobrazi, sud-vestul orașului Ploiești, singura rafinărie operațională, își va reduce producția de carburanți pentru 2 săptămâni, din cauza lucrărilor de mentenanță planificate la una dintre instalațiile sale majore. Intervenția este necesară pentru a garanta funcționarea în condiții de siguranță.

Reprezentanții OMV Petrom au confirmat că „rata de utilizare a rafinăriei Petrobrazi se va menține la un nivel ridicat, de peste 90% în primul trimestru, iar pentru întreg anul, se estimează o rată de utilizare de peste 95%”.

Deși compania nu a precizat impactul exact asupra producției de carburanți, s-a asigurat că aprovizionarea clienților va continua fără întreruperi.

Problemele din sectorul rafinării sunt accentuate de faptul că rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești este oprită din octombrie 2025.

Inițial închisă pentru revizie tehnică, aceasta nu și-a reluat activitatea din cauza sancțiunilor impuse de SUA.

Ministerul Energiei a transmis că această oprire a redus capacitatea de producție a pieței cu aproximativ 21%, deficit compensat prin importuri.

În ciuda declarațiilor ministrului Energiei, Bogdan Ivan, privind posibilitatea redeschiderii, rafinăria rămâne nefuncțională.

În același timp, Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, a intrat în revizie programată. Un comunicat al Rompetrol subliniază că „oprirea este realizată conform unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de patru ani și lucrări intermediare la doi ani”. Conform companiei, aceste lucrări sunt esențiale pentru siguranța și eficiența operațională.

