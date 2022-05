Singura șansă de vindecare a micuțului Artiom. Pentru tratamentul împotriva amiotrofiei spinale musculare, copilul are nevoie de 60.000 de euro

Ultimii doi ani și jumătate au însemnat pentru Artiom Filipciuc, din Orhei, Republica Moldova, o luptă crâncenă cu boala care i-a furat o bucată a copilăriei, dar și bucuria de merge. Sute, poate mii de ore de gimnastică medicală și drumuri la medic al căror număr l-a pierdut de mult.

Acum însă, pentru băiețelul care a rezistat în fața asaltului bolii doar cu masaje, terapii kineto și fizio, visul de a păși din nou pe propriile picioare, fără să-i fie sprijin cineva, este mai aproape ca oricând. Copilul, care suferă de amiotrofie spinală musculară de tip 3, a început un tratament special, dar pentru a nu întrerupe terapia recomandată de medici din România, Artiom are nevoie de 60.000 de euro.

Bolnav de la un an și jumătate

Trista poveste de viață a lui Artiom și-a scris prima filă în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate. Mersul împleticit, tremurul piciorușelor care abia dacă îl mai țineau și căderile repetate, aproape la fiecare pas, au fost primele semne că e ceva în neregulă cu băiețelul.

Au urmat tot felul de investigații medicale, chiar și analize genetice extrem de costisitoare, care să risipească misterul din jurul deprecierii bruște și rapide a stării de sănătate a copilului, care avea un an și jumătate și care învățase să meargă încă de la zece luni.

Un an de incertitudini și speranțe

La capătul unui an de incertitudini, de imposibilitate de a afla ce se întâmplă cu Artiom, medici din Chișinău au dat cruntul verdict: copilul suferă de amiotrofie spinală musculară de tip 3. O formă ceva mai ușoară a maladiei, care însă a devenit mai agresivă o dată cu trecerea timpului din cauza lipsei unui tratament adecvat la care copilul nu a avut acces din cauza lipsei banilor.

Un al doilea set de analize ale sângelui făcute în Germania – la cererea părinților care sperau într-o eroare medicală – au confirmat nenorocirea de care părinții lui Artiom se temeau cel mai mult.

Artiom, în timpul unui exercițiu medical

„Dumnezeu ne-a răsplătit! Ne-a ferit copilul de scaunul cu rotile!”

„Tot timpul am crezut că e ceva legat de nervii de la spate și că se poate trata sau opera. Nicio clipă nu ne-am gândit la o asemenea boală care să îi fure copilașului nostru mersul. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, dar la un tratament specific bolii nu am putut să ajungem din cauza lipsei banilor.

În acești ani, am mers zilnic cu Artiom la kineto, la fioziterapie, la masaje de tot felul. Face și acasă gimnastică cu câteva aparate pe care am reușit să le cumpărăm. Nu am abandonat lupta nicio clipă și Dumnezeu ne-a răsplătit! Ne-a ferit copilul de scaunul cu rotile! Acum, speranțele sunt și mai mari pentru că primește și acel sirop”, ne-a spus Iulia, mama lui Artiom.

Siropul în care sunt adunate toate speranțele lui Artiom

Recent, adică la aproape un an și jumătate de la diagnosticare, Artiom – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România, a devenit pacientul specialiștilor de la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu, din București.

După ce i-au studiat dosarul medical și după ce au efectuat o serie de teste și investigații, specialiștii din Capitală i-au recomandat un sirop, un medicament ce trebuie administrat zilnic, fără pauză, pe termen îndelungat. O șansă uriașă ca visul de a merge al băiețelului să devină realitate.

Artiom mai are nevoie de 60.000 de euro

Cu ajutorul oamenilor cu suflet care s-au mobilizat și au format pe Facebook grupul de susținere „Eroii lui Artiom – SMA” , băiețelul suferind a reușit să strângă ceva mai mult de 40.000 de euro. Din acești bani mama copilașului reușește să achite tratamentul fiului ei, însă, pentru ca Artiom să aibă șanse să meargă din nou, siropul trebuie administrat pe termen lung. Asta înseamnă încă cel puțin 60.000 de euro, pentru că întregul program medical personalizat în cazul său costă peste 100.000 de euro.

„Băiețelul nostru ia acest sirop de aproximativ două luni. E primul lui tratament de când este bolnav. Un an a trecut până la diagnosticare și încă un an și ceva până când am reușit să adunăm ceva bani, din donații, cu ajutorul oamenilor cu suflet, cărora le mulțumesc. Sunt semne că lucrurile merg spre bine, dar e devreme să spunem că am învins boala. Artiom își folosește mânuțele, poate să facă un pas, doi prin casă, se joacă stând în genunchi…

Afară nu poate să meargă decât ajutat. De aceea nu trebuie să întrerupem tratamentul cu acel sirop. care costă 14.000 de euro lunar. De aceea, îi rog pe toți oamenii suflet să îi fie aproape copilașului nostru, să ne ajute să strângem cei 60.000 de euro. Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu și al donatorilor, Artiom al nostru nu va ajunge în scaunul cu rotile”, este apelul Iuliei, mama lui Artiom.

Cei care doresc să îl ajute pe Artiom o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ARTIOM».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 8 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

