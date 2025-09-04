Precizarea vine după ce au circulat informații potrivit cărora oamenii ar trebui să se asigure că producătorii au contracte active cu administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) pentru a putea recupera garanția.

„În afară de verificarea existenței simbolului „Ambalaj cu garanție”, consumatorii nu trebuie să facă alte demersuri, precum verificarea contractelor producătorilor sau alte detalii tehnice”, transmit reprezentanții RetuRO într-un comunicat.

SGR a fost conceput pentru a fi simplu și transparent. În sistem intră ambalajele de băuturi – apă, sucuri, bere, vin sau băuturi spirtoase – în recipiente nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume între 0,1 și 3 litri.

La achiziție, consumatorul plătește o garanție de 50 de bani, sumă pe care o recuperează atunci când returnează ambalajul la punctele de colectare (manual sau prin automatele RVM), sub formă de numerar sau voucher utilizabil în magazin.

Garanția se aplică exclusiv ambalajelor marcate cu simbolul „Ambalaj cu garanție”.

Potrivit legislației, producătorii trebuie să pună pe piață doar recipiente cu logoul „Ambalaj cu garanție” și să încheie contracte cu administratorul SGR, iar comercianții au obligația de a vinde doar produse în ambalaje cu logoul „Ambalaj cu garanție” de la producători de băuturi înregistrați în sistem și care au contracte în vigoare cu RetuRO.

Totodată, începând cu 1 iulie 2025, aceștia nu mai pot comercializa produse în ambalaje care nu poartă acest simbol.

„Consumatorii returnează ambalajele la punctele de returnare organizate de comercianți și primesc garanțiile aferente, fără să își asume roluri și responsabilități suplimentare”, precizează RetuRO.

Sistemul de Garanție-Returnare este cel mai mare proiect de economie circulară implementat în România.

