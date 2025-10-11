Investigația ulterioară a dezvăluit că, în lunile premergătoare morții sale, Korshunova participase la cursuri de dezvoltare personală. Un jurnalist care s-a infiltrat la aceste cursuri a raportat că a experimentat o depresie prelungită și gânduri suicidare.

Cine a fost Ruslana Korshunova, supranumită „Rapunzel de Rusia”

Născută în 1987 într-un orășel militar de lângă Alma-Ata (acum Almaty), Kazahstan, Korshunova a fost descoperită la vârsta de 14 ani de către editorul unei reviste de bord. Cariera ei în modeling a decolat rapid, ajungând să lucreze cu branduri precum Dior, DKNY și Moschino.

Apogeul carierei sale a fost reclama pentru parfumul Nina de la Nina Ricci în 2006, care a făcut-o celebră în întreaga lume. Presa străină a numit-o „Rapunzel de Rusia” datorită părului ei lung.

În ciuda succesului aparent, Korshunova se confrunta cu dificultăți personale și profesionale. Prietenii au raportat schimbări în comportamentul ei după ce a început să participe la cursurile de dezvoltare personală „Rosa Lumii”.

Supermodelul a sărit în gol de pe o clădire în New York

Pe 28 iunie 2008, Korshunova a fost găsită moartă în fața clădirii în care locuia în Manhattan. Investigația a concluzionat că a fost vorba de sinucidere, deși familia și prietenii ei au contestat această concluzie.

Un an mai târziu, o altă model, Anastasia Drozdova, care frecventase aceleași cursuri, s-a sinucis în Kiev.

Jurnalistul britanic Peter Pomerantsev a investigat legătura dintre moartea modelelor și cursurile „Rosa Lumii”. El a trimis un jurnalist sub acoperire la aceste cursuri, care a raportat tehnici manipulative și potențial dăunătoare.

Organizatorii cursurilor au negat orice implicare în moartea modelelor, dar investigația a ridicat întrebări serioase despre practicile lor.

Deși centrul de training „Rosa Lumii” s-a închis oficial în 2011, fondatorul său, Vladislav Novgorodtsev, continuă să ofere cursuri similare sub alte denumiri.

Părul modelului a fost tăiat brusc înainte de a-și lua viața

Experții nu au găsit urme de piele străină sub unghiile ei. Mama lui Korshunova, Valentina Kutenkova, nu crede în sinuciderea fiicei sale.

„Mi-a povestit despre problemele ei la serviciu acum aproximativ un an. Mi-a spus că vrea să renunțe la cariera de model. Totul era în regulă cu ea în ultima vreme. Dacă ar fi avut probleme la serviciu, mi-ar fi spus”, a declarat ea.

„Am fost șocat când am văzut-o pe trotuar. Era pe stradă, mică și demnă de milă, într-o baltă de sânge, înconjurată de o mulțime. Brațele și gâtul îi erau rupte”, a declarat Muhammad Naqib, un portar care lucra în clădirea lui Korshunova.

„Abia a doua zi mi-am dat seama ce era în neregulă. Era părul ei! Era mult mai scurt decât când o văzusem ultima oară în acea seară, plină de viață și fericită. Părea că fusese tăiat în grabă, deoarece vârfurile erau inegale”, a mai explicat bărbatul.

Sergey, un angajat al morgii din Moscova, care s-a ocupat de machiajul ei, a declarat: „Tot ce am primit a fost un „mulțumesc” politicos. Dar nimeni nu m-a chemat pentru un interviu… Părul ar fi putut cădea din cauza unui impact puternic, dar nu ar fi putut deveni mai scurt. Când pregăteam cadavrul pentru înmormântare, am observat că părul era într-o stare foarte proastă. Am oferit chiar să-i găsesc o perucă, dar rudele ei au refuzat. Vârfurile erau inegale, de parcă cineva le-ar fi tăiat cu foarfeca”.

Conform mărturiilor multor martori, în ziua morții lui Korshunova nu au fost observați străini sau persoane suspecte în clădirea ei de pe strada Water. Ieșirea din spate din curte este vizibilă pentru portar și nimeni nu putea trece neobservat pe lângă recepție.

În timpul ultimei sale vizite, mama lui Korshunova s-a oprit la apartament. Potrivit prietenilor lui Korshunova, Valentina a petrecut câteva ore la ușa apartamentului. Ea încă speră să găsească răspunsul de la poliția locală.

Pe 7 iulie 2008, Korshunova a fost înmormântată în cimitirul Khovanskoye din Moscova. Mama ei a declarat pentru ziarul rus Komsomolskaya Pravda că capitala Rusiei era unul dintre orașele preferate ale fiicei sale și că „ea ar fi vrut ca iubita Moscova să fie locul ei de odihnă veșnică”.

În ianuarie 2024, au fost publicate documente despre agresorul sexual Jeffrey Epstein și s-a dezvăluit că Ruslana a vizitat insula cu doi ani înainte de moartea sa.

Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie
a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200
(apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie,
primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea).
Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

