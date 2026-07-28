Conform Administrației Porturilor Maritime Constanța, noile sisteme urmăresc să sporească securitatea infrastructurii critice și să îmbunătățească răspunsul la riscurile din acvatoriul portuar, ca răspuns la incidentele din luna iunie 2026, când o dronă maritimă neidentificată a explodat în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța. Deși incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube majore, el a tras un semnal de alarmă serios privind vulnerabilitatea infrastructurii energetice și comerciale.

„Echipamentele vor fi operate de specialiștii companiei americane Ocean Aero Inc., fără a afecta siguranța navigației”, se arată într-un comunicat oficial.

Folosind energie solară și eoliană, sistemele Triton au o autonomie de peste 30 de zile la suprafață și pot colecta date subacvatice prin scufundare autonomă. Decizia implementării lor vine după un incident din iunie 2026, când o dronă maritimă a explodat în apropierea terminalelor petroliere, determinând autoritățile să ia măsuri suplimentare de prevenție.