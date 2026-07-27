„România nu este o țară aflată în război. Ceea ce s-a întâmplat nu respectă nicio cutumă, nicio regulă de drept internațional. România a avut intrată în spațiul său aerian o dronă despre care procurorul de caz a confirmat că este de proveniență rusească”, a subliniat Miruță.

Ministrul Apărării a precizat că țara de origine a unei drone are responsabilitatea de a preveni pătrunderea acesteia pe teritoriul altor state fără autorizație. În ceea ce privește dronele doborâte sâmbătă și duminică, el a menționat că se așteaptă rezultatele unor analize științifice, întrucât au fost recuperate doar fragmente minuscule.

Reacția autorităților române a fost, potrivit ministrului, „fermă și letală”. Totodată, Miruță a punctat: „Reacția față de Rusia trebuie să fie foarte fermă”.

Ca răspuns la violările repetate ale spațiului aerian românesc din perioada 24-26 iulie, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev. În cadrul acestei întâlniri, oficialilor ruși li s-au prezentat fragmentele dronei distruse în județul Buzău și i-a fost înmânată o notă verbală prin care un membru al ambasadei este declarat persona non grata, având termen cinci zile pentru a părăsi teritoriul României.

În plus, ambasadorul român la Moscova a fost chemat la București pentru consultări, ca parte a răspunsului diplomatic față de aceste incidente.

Prima dronă a fost interceptată și distrusă pe 24 iulie 2026, în apropierea localității Padina, județul Buzău. Pe 25 iulie 2026, a doua dronă a fost doborâtă pe brațul Sfântu Gheorghe, la doar 10 kilometri de localitatea cu același nume, situată aproape de granița cu Ucraina.

Ultima intervenție a avut loc astăzi, 26 iulie 2026, la ora 10.13, când o dronă a fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost neutralizat de piloții de F-16 români la 12 kilometri în largul Mării Negre, în apropierea orașului Sulina. Localnicii din 17 localități din nordul județului Tulcea, precum și persoanele aflate pe plajele din zonă, au fost avertizați prin sistemul RO-ALERT să se adăpostească în spații sigure, departe de ferestre.

Investigația derulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul primei drone prăbușite pe teritoriul național a oferit primele concluzii oficiale de o gravitate deosebită. Anchetatorii au confirmat că drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, un model de atac de fabricație iraniană utilizat la scară largă de armata Federației Ruse în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

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