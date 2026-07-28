În același timp, România se află și în top 5 al statelor membre UE în ceea ce privește numărul total de zile de vacanță ale elevilor într-un an școlar.

România, la egalitate cu Spania și Bulgaria

Conform datelor Comisiei Europene, România are o vacanță de vară la fel de lungă ca Spania și Bulgaria, fiecare având 11 săptămâni de vacanță de vară.

Există însă state europene unde vacanța este și mai lungă:

  • Italia – 14 săptămâni;
  • Malta, Letonia și Cipru – 13 săptămâni;
  • Lituania, Estonia și Grecia – 12 săptămâni.

La polul opus se află țările cu cele mai scurte vacanțe de vară:

  • Danemarca, Olanda și Germania – 6 săptămâni;
  • Franța și Belgia – 8 săptămâni.

Astfel, vacanța elevilor români este aproape dublă față de cea a copiilor din Danemarca, Germania sau Olanda.

Vacanța de vară a elevilor români este printre cele mai lungi din Europa

Modelul italian versus modelul danez

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Comisia Europeană evidențiază diferențele dintre sistemele educaționale europene și modul în care sunt distribuite vacanțele.

În timp ce unele state preferă o vacanță lungă de vară, altele aleg pauze mai scurte, distribuite uniform pe parcursul anului școlar.

„Elevii europeni sunt în vacanță, dar programul lor diferă complet în funcție de locul în care locuiesc! În Italia, elevii au aproximativ 14 săptămâni de vacanță în timpul verii. În Danemarca, vara durează aproximativ 6 săptămâni, dar vacanțele școlare sunt repartizate mai uniform pe tot parcursul anului. Dacă ai putea să elaborezi calendarul școlar, ce opțiune ai alege? Modelul italian: un maraton estival de amploare. Modelul danez: vară scurtă, vacanțe regulate pe tot parcursul anului.”, a transmis Comisia Europeană.

România este în top 5 în Uniunea Europeană la numărul total de zile de vacanță

Datele Eurydice arată că elevii din România au avut 117 zile de vacanță în anul școlar 2025-2026.

numar zile vacanta elevi romani conform Eurydice
Număr zile de vacanță elevi români conform Eurydice Sursa foto: Captură Eurydice

Dintre acestea:

  • 77 de zile reprezintă vacanța de vară (conform metodologiei Eurydice, conform Ministerului Educației sunt 79 de zile de vacanță)
  • 40 de zile sunt împărțite în cele patru vacanțe din timpul anului școlar (de toamnă, iarnă, schi și primăvară).

În clasamentul Uniunii Europene, România este depășită doar de:

  • Letonia;
  • Lituania;
  • Estonia;
  • Malta.

România ocupă locul 5 în Uniunea Europeană la numărul total de zile de vacanță ale elevilor, potrivit datelor Eurydice pentru anul școlar 2025 – 2026. În clasamentul extins al celor 41 de sisteme educaționale europene analizate de Eurydice, România se află pe locul 6 (pe ciclul primar) și pe locul 7 pentru gimnaziu și liceu.

Cum se compară România cu alte state europene

Diferențele dintre state sunt semnificative. Franța are 112 zile de vacanță pe an, însă acestea sunt împărțite aproape egal între vară și restul anului școlar. Luxemburg oferă elevilor 110 zile de vacanță, iar Suedia 109.

În schimb:

  • Germania are doar 82 de zile de vacanță pe an;
  • Cehia are 83 de zile;
  • Polonia are 89;
  • Danemarca are 78;
  • Olanda are 77 de zile, exact cât durează vacanța de vară a elevilor români.

Structura anului școlar 2026-2027 păstrează România în top

Calendarul aprobat de Ministerul Educației pentru anul școlar 2026-2027 confirmă această poziționare.

Calendar An școlar 2026-2027
Calendar An școlar 2026-2027 Foto: Ministerul Educației

Elevii vor beneficia în noul an școlar de:

  • 40 de zile de vacanță în timpul anului școlar;
  • 79 de zile de vacanță de vară;
  • încă patru zile libere reprezentând sărbători legale care cad în timpul cursurilor:
    • 5 octombrie – Ziua Profesorului;
    • 30 noiembrie – Sfântul Andrei;
    • 1 Decembrie – Ziua Națională;
    • 1 Iunie – Ziua Copilului.

În total, vorbim despre 123 de zile libere pentru elevii români, în anul școlar 2026-2027.

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