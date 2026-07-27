Ce sunt norii de foc?

Norii pirocumulonimbus, sau pyroCb, sunt formațiuni atmosferice create de incendii de vegetație deosebit de intense. Aceste incendii eliberează cantități imense de căldură care determină ridicarea rapidă a aerului cald și a fumului. La altitudini mari, aerul se răcește, iar umiditatea se condensează, formând nori groși.

Aceste structuri pot ajunge la înălțimi impresionante, între 10 și 15 kilometri, pătrunzând chiar în stratosferă. NASA îi descrie sugestiv drept „dragonii norilor care scuipă foc”.

„Este o furtună completă care se formează în interiorul penei de incendiu”, explică Rick McRae, profesor asociat la Universitatea din New South Wales. „Aceste lucruri acoperă până la aproximativ 10.000 de kilometri cubi de atmosferă, deci au un impact mare.”

De ce sunt periculoși?

Formarea norilor pirocumulonimbus poate amplifica rapid intensitatea incendiilor. Aceștia generează vânturi puternice care răspândesc flăcările și, în unele cazuri, creează fulgere ce pot aprinde noi focare la kilometri distanță.

„Norul este o confirmare a faptului că incendiul este foarte periculos”, susține McRae, care are o experiență de 30 de ani ca manager senior pentru pompieri. „Este un semnal clar că evacuările sunt necesare.”

Rafalele puternice și modelele imprevizibile ale incendiilor complică munca pompierilor, crescând riscurile pentru aceștia.

O amenințare în creștere

Fenomenul pirocumulonimbus este din ce în ce mai frecvent, mai ales în regiuni precum Australia, unde a fost observat pentru prima dată la începutul anilor 2000. În 2022, acești nori au fost semnalați și în timpul incendiilor din California. Acum, Franța ar putea înregistra primul său caz confirmat de piroCb, o problemă care îngrijorează specialiștii.

„Este prima dată când Franța a trebuit să ia în considerare în mod explicit conceptul de piroCb”, a spus McRae. „Întrebarea este dacă va veni unul marți, miercuri, săptămâna aceasta.”

Legătura cu schimbările climatice

Criza climatică globală contribuie la creșterea frecvenței și intensității acestor fenomene. „Nu este vorba doar de creșterea temperaturii. Este vorba de schimbări climatice în toată regula”, explică McRae. „Sunt schimbări ale atmosferei, schimbări ale vremii de la suprafață, schimbări ale multor lucruri.”

Modelele climatice sugerează că aceste schimbări vor continua să se intensifice în anii următori, avertizează specialiștii.

Europa, sub presiunea valurilor de căldură

Incendiile recente din Europa au coincis cu sezonul turistic de vârf și cu o serie de valuri de căldură care au afectat regiunea din luna mai până în prezent, lăsând pădurile uscate și vulnerabile. Meteorologii avertizează asupra unui nou val de căldură care va lovi Franța începând de marți, cu temperaturi ce ar putea ajunge la 40 de grade Celsius.

„Va fi o pată de căldură puternică care se va deplasa din Cehia pe o perioadă de patru sau cinci zile”, a mai adăugat McRae.

Autoritățile din Europa sunt în alertă maximă, în timp ce incendiile de vegetație continuă să amenințe nu doar mediul înconjurător, ci și siguranța comunităților locale.

Franța și Spania se confruntă cu incendii de vegetație de proporții, care au dus la mobilizarea unor importante resurse de intervenție și la evacuarea populației din zonele afectate.

Un nou val de căldură extremă, amplificat de schimbările climatice, pârjolește sudul Europei și transformă mii de hectare de vegetație în Scrum. Cu temperaturi care au depășit pragul critic de 44 de grade Celsius, țări precum Italia, Franța, Spania, Grecia și Cipru se confruntă cu incendii de o violență rară.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a mulțumit României pentru ajutorul acordat în lupta cu incendiile devastatoare de pădure. 40 de pompieri români acționează în zonele critice din Franța, fiind susținuți de autospeciale de mare capacitate, cisterne, tehnică radio și aeronave fără pilot pentru monitorizarea focarelor.

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