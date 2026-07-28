Rareș Cojoc și Claudia Dumitru și-au oficializat relația în mediul online, după ce fotomodelul a publicat prima fotografie în care apare alături de dansator. Contactată de Spynews.ro, Andreea Popescu a evitat inițial să comenteze subiectul, însă ulterior a vorbit despre felul în care vede începutul unei noi relații după un divorț și despre impactul pe care acesta îl poate avea asupra copiilor.

Rareș Cojoc și noua iubităIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 24

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru și-au oficializat relația

La câteva luni după divorțul de Andreea Popescu, Rareș Cojoc și-a asumat public noua relație. Prima fotografie în care cei doi apar împreună nu a fost publicată de dansator, ci de iubita lui, Claudia Dumitru, aflată alături de el în vacanță.

Imaginea, distribuită pe rețelele de socializare, confirmă că cei doi formează un cuplu, după ce în ultimele luni au existat mai multe speculații privind relația lor.

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc, anunțat în această primăvară, a surprins lumea mondenă. Cei doi au preferat să păstreze discreția și au explicat doar că relația lor nu mai funcționa și că au ajuns la concluzia că nu se mai iubesc.

Andreea Popescu: „La femei e un pic mai diferit decât la bărbați”

Contactată de reporterii Spynews.ro, Andreea Popescu nu a dorit inițial să comenteze noua relație a fostului soț. Întrebată dacă este pregătită pentru un nou început în plan sentimental, influencerița a explicat că, în opinia sa, femeile și bărbații gestionează diferit perioada de după un divorț, mai ales atunci când sunt implicați și copii.

„Nu am un răspuns să-ți dau. Lucrurile se vor întâmpla. La femei e un pic mai diferit decât la bărbați. Bărbații își refac viața mult mai rapid. Femeile sunt mult mai selective, mai ales după o vârstă. Sunt mult mai atente, plus că… na, sunt și trei copii. Nu e așa ușor”, a declarat Andreea Popescu.

„O relație trebuie ținută destul de privată o perioadă bună de timp”

Andreea Popescu a explicat că, din punctul ei de vedere, atunci când există copii dintr-o relație anterioară, începutul unei noi povești de iubire ar trebui tratat cu mai multă discreție.

Influencerița consideră că un nou partener ajunge inevitabil și în viața copiilor, motiv pentru care decizia de a face relația publică trebuie luată cu atenție.

„Femeile sunt mult mai mature în general, iar ele când intră într-o relație cu un bărbat care are copii, cumva e mai ușor… nu știu, probabil, femeile sunt mai mature, dar când dai voie altui bărbat să intre în viața ta, el trebuie să intre și în viața copiilor și ești mult mai selectivă, ești mult mai atentă, mult mai precaută. Adică eu sunt de părere că o relație trebuie ținută destul privată o perioadă bună de timp. Dar, na, uite vezi, fiecare face cum consideră. Eu și dacă aș fi acum cu cineva, eu aș fi foarte, foarte atentă. Imaginile astea rămân. Și copiii mei… Una este să fiu prinsă de paparazzi și una este să-mi asum o chestie publică. Adică să o postez eu, să o fac voit, la foarte puțin timp după, când sunt niște copii la mijloc. Și cumva copiii aceștia, cel puțin băiatul mare, pot să vadă foarte ușor, iar eu nu aș vrea să-mi rănesc copilul în felul acesta”, a mai spus Andreea Popescu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Andreea Popescu: „O lună, două, trei nu este stabil”

Fosta soție a lui Rareș Cojoc a mai declarat că, în opinia sa, o relație aflată la început nu oferă încă stabilitatea necesară pentru a fi prezentată copiilor. Aceasta consideră că prioritatea trebuie să rămână echilibrul emoțional al celor mici.

„Părerea mea este că trebuie să fii foarte, foarte decent, foarte atent și foarte privat o perioadă bună de timp, până când știi tu că este persoana lângă care există șanse foarte mari să-ți refaci viața. Așa, să-i bagi în casă ba pe una, mâine pe alta, mâine pe unul… Mie mi se pare că așa se destabilizează foarte tare un copil. Dar vezi tu, femeile gândesc diferit de un bărbat. Pentru mine, stabilitatea lor emoțională e mult mai importantă decât afișarea mea publică cu partenerul. Că poți să iubești și în privat, nu trebuie să iubești neapărat public. Mai ales, mă repet, până când nu este ceva extrem de stabil. O lună, două, trei nu este stabil. Adică se poate întâmpla orice”, a mai declarat Andreea Popescu.

Prima fotografie oficială a fost publicată de Claudia Dumitru

Imaginea care a confirmat relația a fost distribuită de Claudia Dumitru în timpul unei vacanțe petrecute alături de Rareș Cojoc. Este prima fotografie publicată de cei doi împreună pe rețelele de socializare și marchează asumarea publică a relației, după o perioadă în care au preferat să fie discreți.

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