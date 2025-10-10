Efectele nocive asupra sănătății

Proiectul de lege vizează interzicerea acestor dispozitive începând cu 1 ianuarie 2026. Inițiatorii susțin că ambalajul colorat și aromele atrăgătoare maschează pericolul real al acestor produse.

Medicii avertizează asupra riscurilor asociate vapatului, în special pentru copii. Beatrice Mahler, medic pneumolog, declară: „Ei încep să utilizeze aceste dispozitive încă de la 10 ani din școala generală și odată creat obiceiul este foarte greu de renunțat la el. Tendința de a se ascunde de părinți face dificil diagnosticul. Produsele chimice care pătrund în plămânul nostru ajung la nivel sangvin, se pot produce complicații cardiovasculare.”

Psihiatrii subliniază importanța comunicării între părinți și copii. Alexandru Cojocaru, psihoterapeut, afirmă: „Ca să am o zonă de control reală sănătoasă ar trebui să știu grupul de prieteni al copilului, ar trebui să știu părinții grupului de prieteni ai copilului ar trebui să avem interacțiuni sănătoase între noi în așa fel încât să avem un grad de conștientizare a lucrurilor pe care le fac copiii noștri. Dacă intru cu forță, creez rezistență.”

Sancțiuni propuse

Proiectul de lege prevede amenzi între 10.000 și 50.000 lei pentru distribuitori și comercianți. În caz de recidivă, aceștia riscă suspendarea activității economice.

Recomandări Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”

Influencerii care promovează aceste produse ar putea fi amendați cu sume între 5.000 și 25.000 lei.

Creșterea consumului

Statisticile arată o creștere alarmantă a vânzărilor de vape-uri. În prima jumătate a anului curent, s-a înregistrat o creștere de 126% față de aceeași perioadă a anului trecut. În contrast, vânzările de țigări clasice au scăzut cu 7,4%.

Dacă legea va fi adoptată, România se va alinia altor state europene care au luat măsuri similare. Belgia a interzis complet aceste dispozitive de la începutul anului.

Tot mai mulți tineri folosesc țigări electronice, însă acestea afectează dantura, avertizează medicii. Uscăciunea gurii, uzura smalțului și cariile precoce sunt doar câteva dintre efectele observate la tinerii care vapează frecvent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE