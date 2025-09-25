Impactul asupra sănătății orale

Dr. Smita Mehra, medic stomatolog principal la clinicile The Neem Tree din Londra și Surrey, avertizează că vapingul este „mult mai adictiv decât tutunul pentru mulți utilizatori tineri” și afectează sănătatea orală în moduri alarmante.

Ea observă tot mai mulți pacienți tineri cu multiple carii, acumulări de placă bacteriană și boli gingivale în stadiu incipient – probleme care, în mod normal, apar după vârsta de 30 de ani.

„Aceste probleme erau tipice adulților mai în vârstă, cauzate de fumat, dar acum apar mult mai devreme din cauza frecvenței cu care tinerii vapează și a daunelor provocate de acest obicei”, explică ea.

Unul dintre principalele motive este faptul că vapingul provoacă uscarea gurii.

Lichidele pentru țigări electronice conțin propilenglicol, o substanță chimică ce absoarbe umezeala din țesuturile orale, și glicerină vegetală, care formează un strat lipicios pe dinți și obraji. Acest strat împiedică saliva să-și îndeplinească rolul natural de curățare, favorizând acumularea plăcii bacteriene.

„Nicotina din țigările electronice reduce, de asemenea, fluxul salivar, iar vaporii calzi accelerează evaporarea, agravând uscăciunea gurii”, adaugă Dr. Mehra.

Rolul salivei în protecția dinților

Saliva acționează ca un detergent natural, curățând resturile alimentare și protejând smalțul dentar. Dar, în absența acesteia, bacteriile se răspândesc mai ușor, iar acizii rămân mai mult timp pe dinți, favorizând apariția cariilor, în special la nivelul gingiilor sau între dinți.

„Uscăciunea cauzată de vaping afectează și gingiile”, spune Dr. Mehra.

„Poate duce la inflamații, sângerări și infecții, iar nicotina reduce fluxul sanguin către gingii, agravând situația”.

Un studiu publicat în jurnalul JDR Clinical & Translational Research a arătat că cei care folosesc țigări electronice sunt cu 80% mai predispuși la uscăciunea gurii decât cei care nu vapează.

Pe lângă compoziția lichidelor, frecvența utilizării este, de asemenea, problematică.

„În trecut, oamenii fumau cinci sau zece țigări pe zi”, explică Dr. Mehra.

„Acum vedem vaping constant – acasă, la birou – ceea ce înseamnă o uscăciune constantă a gurii”.

Efectele asupra dinților frontali

James Goolnik, medic stomatolog și fondator al Bow Lane Dental din Londra, subliniază că vapingul afectează în special dinții frontali.

„Fumul atinge mai întâi dinții din față”, explică el.

„Limba protejează dinții din spate”.

Expunerea repetată la căldură, substanțe chimice și vapori uscați poate eroda smalțul de pe suprafețele vizibile ale dinților, făcându-i mai predispuși la pete, carii și deteriorări.

„Mulți oameni presupun că vapingul nu afectează gura, dar știința emergentă arată contrariul”, adaugă el.

Aromele dulci și zaharurile adăugate în multe lichide pentru țigări electronice hrănesc bacteriile care cauzează carii și perturbă microbiomul oral.

Un studiu publicat în jurnalul mSystems al American Society for Microbiology a constatat că utilizatorii pe termen lung de țigări electronice dezvoltă bacterii orale care cauzează sângerări gingivale, acumulări de placă și chiar pierderi osoase – probleme tipice fumătorilor mai în vârstă.

Riscurile pe termen lung

Un studiu realizat de University College London și Universitatea din Innsbruck în 2024 a descoperit modificări pre-canceroase ale ADN-ului în celulele obrajilor utilizatorilor de țigări electronice, similare cu cele observate la fumători. În plus, aromele dulci ale lichidelor pentru vaping pot încuraja consumul de alimente nesănătoase.

„După vaping, tinerii tind să facă alegeri alimentare slabe, de obicei băuturi și gustări bogate în zahăr”, spune Dr. Goolnik. Richard Holliday, lector senior în stomatologie restaurativă la Universitatea Newcastle, subliniază că cercetările sunt în desfășurare, dar medicii stomatologi ar trebui să ia în serios aceste riscuri.

„Există dovezi tot mai mari că utilizatorii frecvenți de țigări electronice, în special tinerii, pot avea un risc mai mare de carii”, a declarat el pentru Daily Mail.

Holliday subliniază că vapingul este probabil mai puțin nociv decât fumatul, dar doar pentru cei care renunță la țigări.

„Pentru nefumători, mai ales pentru tineri, vapingul nu este lipsit de riscuri și ar trebui evitat”.

Utilizarea țigărilor electronice în rândul tinerilor a devenit o problemă îngrijorătoare la nivel global. Experții în sănătate avertizează asupra riscurilor pe termen lung pentru sănătatea copiilor și adolescenților care folosesc aceste dispozitive. Conform The Guardian, medicii sunt alarmați de consumul ridicat de țigări electronice în rândul tinerilor din întreaga lume.

