Situația Combinatului de la Galați. în atenția Comisiei Europene. Interpelarea, făcută în regim de urgență, a fost adresată de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care dorește să afle care sunt mijloacele aflate la dispoziția Comisiei Europene pentru a evita o eventuală restructurare care să genereze pierderea de locuri de muncă sau chiar o închidere sub un nou proprietar. El a mai spus că până acum Guvernul României a dat dovadă de ”lipsă de acțiune” pe această temă.

Europarlamentarul a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, susținută la Galați, că a înaintat, joi, o interpelare oficială, în procedură de urgență Comisiei Europene, privind modul în care va monitoriza situația Combinatului ArceloMittal de la Galați.

”Comisia Europeană spune că nu va permite vânzarea unei companii care are de gând să reducă activitatea și eu vreau să știu cum se va implica Comisia Europeană și cum se asigură de acest lucru. Întrebarea pe care am pus-o este care sunt mijloacele aflate la dispoziția Comisiei Europene pentru a evita o eventuală restructurare care să genereze pierderea de locuri de muncă sau chiar o închidere sub un nou proprietar”, a spus Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană poate reveni asupra autorizației date ArcelorMittal de a cumpăra Combinatul Ilva, din Italia, dacă angajamentele luate de companie sunt încălcate.

”A doua întrebare adresată este cum va garanta Comisia Europeană că angajamentele ArcelorMittal de a oferi stimuli financiari vor fi respectați, căci ArcelorMittal și-a luat angajamente financiare în sensul investirii în dezvoltarea capacității de producție. Ce angajamente și-a luat ArcelorMittal? Cum se asigură Comisia că aceste angajamente sunt respectate și dacă s-a determinat necesarul investițiilor din cadrul combinatului. Ce cifră există pe masa?”, a mai afirmat Mureșan.

El a mai spus că în maxim trei săptămâni Comisia Europeană va trebui să răspundă interpelării.

Europarlamentarul a mai afirmat că există motive de îngrijorare în acest moment în privința păstrării locurilor de muncă și a capacității de producție de la combinat. Și asta deoarece până acum nu a primit de la premierului României niciun răspuns la o interpelare pe care i-a adresat-o în privința situației Combinatului, în sensul dacă Guvernul a demarat un dialog cu reprezentanții ArcelorMittal și dacă există un plan strategic pentru păstrarea locurilor de muncă.

”Avem motive să fim îngrijorați de lipsa de răspuns premierului; indică o lipsă de acțiune a Guvernului”, a mai spus Siergfried Mureșan.

Compania ArcelorMittal a anunțat de curând că a primit aprobarea Comisiei Europene de a achiziționa Combinatul Ilva, din Italia, în urma angajamentului companiei de a pune la vânzare, în contrapondere, mai multe unități de producție din Europa, între care și Combinatul de la Galați.