Medicul a spus că, din mai 2023, adică de când au fost blocate angajările în sistemul medical, conducerea nu a mai putut organiza concursuri de ocupare a posturilor, ceea ce a dus la deficit de personal, pentru că asistentele își schimbă locul de muncă sau intră în concediu de maternitate.

„Până acum, în decembrie, am tot detaşat asistenţi din alte secţii, de la Pediatrie, de la Ortopedie, de la Chirurgie, de la ORL, de la Neurologie, de la Terapie Intensivă, de peste tot. Încet, încet, oamenii au obosit cu toţii, au început să-şi dea demisia, mai ales după ce i-am mutat de colo colo. Iar acum, la sfârşit de an, am ajuns cu toţii în situaţia să nu mai avem oameni. Practic, în oricare dintre secţiile spitalului, dacă cineva se îmbolnăveşte, îşi dă demisia, îşi ia concediu de maternitate, îşi întrerupe activitatea, noi suntem în situaţia de a suspenda activitatea în acel sector, pentru că nu avem suficiente asistente care să asigure o îngrijire corectă”, a explicat directorul medical.

El a precizat că aceeaşi situaţie este prezentă și la Camera de gardă. Costel Vlad a spus că este un volum imens de muncă.

„Camera de gardă este zona cea mai fierbinte, pentru că ea este interfaţa cu pacientul care vine cu o urgenţă la spital, motiv pentru care noi am considerat că este corect să tragem un semnal de alarmă în special pentru acest sector de activitate, pentru că pacientul de la Gardă simte cel mai tare lipsa de oameni. Concret, se poate întâmpla şi de fapt s-a întâmplat ca cei 120-200 de pacienţi care se prezintă la Camera de gardă într-o zi să poată să fie îngrijiţi de o singură asistentă, ceea ce este foarte puţin”, a mai spus Costel Vlad.

Activitatea, oprită pe timpul nopţii

El a atras atenția că „se acumulează frustrări din partea pacienţilor, timpi de aşteptare mari”, iar „asistenta până la urmă va ceda, pentru că este mult pentru un singur om” și copiii vor fi în pericol. Din acest motiv, activitatea la Spitalul Gomoiu a fost oprită pe timpul nopţii.

„În lunile următoare există acest risc: ca în orice moment să nu mai avem cu cine să asigurăm continuitatea turelor de asistente, să spunem nu vă mai putem îngriji la Camera de gardă şi să trebuiască să dirijăm pacienţii spre alte spitale”, a spus medicul.

„Uneori încălcăm Codul Muncii, nu avem încotro”

La Spitalul de Copii Victor Gomoiu este nevoie, în acest moment, de 75 de asistenţi medicali şi de 25 de infirmieri. Situaţia este grea mai ales la Camera de gardă, unde 8 asistente fac munca a 20 de asistente, a mai spus doctorul.

Directorul medical a avertizat că spitalul este în imposibilitatea de a oferi asistentelor zilele libere cuvenite, ceea ce poate duce la epuizare și în acest fel pot apărea erori medicale.

„Noi suntem la limita Codului Muncii, uneori chiar îl încălcăm, că nu avem încotro, în sensul că nu le putem acorda oamenilor suficiente pauze compensatorii, suficiente perioade de odihnă, să-i plătim în plus nu se poate, şi atunci ei acumulează zile libere, pe care le tot rostogolim, pentru că nu li le putem acorda pentru că nu avem personal. Asta se traduce apoi în oboseală, în surmenaj şi finalmente în greşeli care pot fi făcute la patul bolnavului”, a mai spus medicul.

ASSMB: Camera de gardă de la Gomoiu, în pericol să fie închisă

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) a tras și ea un semnal de alarmă în legătură cu „profunda criză din sistemul de sănătate”, acuzând guvernanţii că „au condus sistemul medical către un colaps iminent”, prin ignorarea crizei din domeniul sănătăţii şi prin tăierile drastice ale fondurilor alocate spitalelor.

„Camera de gardă de la Spitalul de Copii Gomoiu se află în pericol de a fi închisă din lipsă de personal. Spitalul este sub coordonarea ASSMB, însă, în urma ordonanţei emise de Guvernul Ciolacu, angajările au fost blocate încă de anul trecut”, a transmis ASSMB.

Potrivit instituţiei, peste 40 de asistente şi infirmiere au plecat şi nu au putut fi înlocuite, iar ASSMB a făcut un apel la Guvernul României pentru deblocarea angajărilor din spitale.

ASSMB a făcut un nou apel către Guvern, cerând soluţii rapide. „Este inacceptabil ca pacienţii să fie trataţi discriminatoriu în funcţie de apartenenţa spitalului la Ministerul Sănătăţii, primării sau consilii judeţene”, a spus directorul general al ASSMB, Oana Sivache.

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, din Bulevardul Basarabia, este unul dintre cele mai vechi spitale pentru copii din România. El a fost dat în folosință în 1927.

