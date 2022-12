Snoop Dogg, în vârstă de 51 de ani, a glumit pe seama lui Elon Musk după ce CEO-ul SpaceX şi Tesla a publicat în noaptea de duminică spre luni un sondaj pe contul său, în care și-a întrebat urmăritorii dacă ar trebui să se retragă din funcția de director al Twitter.

Până la ora redactării acestei știri, peste 17,5 milioane de persoane au votat, 57,5% dintre ele alegând opţiunea „Da”, oferindu-i și lui Snoop Dogg şansa de a profita de ocazie, notează Evening Standard.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.