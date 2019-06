Soacra a venit îmbrăcată în rochie de mireasă la nunta fiului ei

Amy Pennza a povestit despre incident pe contul ei d Twitter. Astfel, în ziua nunții ei, mama mirelui a venit îmbrăcată într-o rochie albă, lungă, de mireasă, spre surprinderea lui Amy.

Ammy a mărturisit că în ciuda incidentului, nu a fost deloc supărată pe soacra sa.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps