După ce talibanii au cucerit și capitala Afganistanului, pe aeroportul din Kabul s-a produs haos. Mii de afgani s-au adunat acolo în speranța că vor fugi din țară cu ajutorul avioanelor care decolau.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.



Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.