Cum s-a petrecut incidentul

Un tânăr de 23 de ani a murit sâmbătă la Le Mans după ce a primit o lovitură de cuțit în timpul unei altercații.

În jurul orei 17:00, în apropierea centrului orașului, a izbucnit un conflict între doi șoferi, care au început să se lovească reciproc cu pumnii.

Potrivit publicației La Maine Libre, motivul disputei ar fi fost un banal refuz de prioritate.

Disputa s-a transformat în tragedie

„S-a certat cu un alt șofer”, a povestit un martor pentru jurnaliști.

„Am văzut două mașini care claxonau. Erau blocate pe drum. Unul dintre ei (victima) a coborât din mașină pentru a-l lovi pe celălalt. A durat doar câteva secunde”.

Ulterior, unul dintre șoferi l-a înjunghiat pe celălalt, care a murit pe loc. Autorul înjunghierii este în continuare dat în urmărire, potrivit poliției.

Serviciul local de poliție judiciară (SLPJ) a fost sesizat.

Tot în Franța, un șofer român de TIR a fost victima unui atac cu cuțitul într-o parcare, scrie Info Chalon, portal de știri din regiunea Bourgogne. Un coleg român l-a înjunghiat, după o ceartă lângă camion.

