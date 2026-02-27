A așteptat luni întregi salariul. Firma a dat faliment

Potrivit publicației elvețiene Beobachter, parte a grupului Ringier, șoferul nu și-a mai primit salariul din iunie 2022. Deși avea restanțe mari, a ezitat să deschidă proces, pentru că avea o relație apropiată cu angajatorul. Cei doi luau cina împreună și păstrau legătura și în afara programului.

Bărbatul a demisionat la finalul lunii iunie 2022, dar a continuat să aștepte banii. În septembrie 2023, compania a intrat oficial în faliment. Atunci, șoferul a cerut despăgubiri pentru insolvență de la fondul cantonal de șomaj din Zürich.

De ce a fost refuzat

Legea elvețiană prevede că statul plătește salariile restante doar dacă angajatul a încercat „consecvent și continuu” să-și recupereze banii de la firmă înainte de faliment. Autoritățile au decis că șoferul a acționat prea târziu.

El a trimis o primă scrisoare în august 2022 și a cerut plata a peste 25.000 de franci elvețieni, cu termen 2 noiembrie 2022. Dar cererea de conciliere a fost depusă abia în ianuarie 2023, iar procesul la instanța de muncă a început în iunie 2023.

„Nu și-a îndeplinit obligația de a limita prejudiciul”, au decis autoritățile.

Judecătorii au considerat că a așteptat prea mult. Între prima notificare și deschiderea procedurii legale au trecut cinci luni.

Decizia finală: prietenia nu este scuză

Cazul a ajuns până la Curtea Federală a Elveției, care a respins apelul. Instanța a menținut decizia că bărbatul nu a făcut „tot ce era rezonabil” pentru a-și recupera salariile.

Faptul că era prieten cu șeful nu a fost considerat un motiv suficient pentru întârziere.

Cazul arată un lucru simplu: dacă un angajator nu plătește salariul, angajatul trebuie să acționeze rapid și oficial. Scrisorile și telefoanele nu sunt suficiente dacă nu sunt urmate de pași legali clari. Dacă firma intră în faliment, statul poate refuza plata despăgubirilor, dacă angajatul nu dovedește că a făcut tot posibilul pentru a-și recupera banii la timp.

Fondul de șomaj intervine doar în anumite condiții stricte. Angajatul trebuie să demonstreze că a încercat constant să-și recupereze salariile restante înainte ca firma să intre în faliment.

