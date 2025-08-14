Incidentul a avut loc miercuri, 13 august, în jurul orei 16:00, pe strada Cuza Vodă din orașul prahovean Vălenii de Munte.

Conform unor surse, bărbatul este angajat al unei firme private de servicii medicale din județul Prahova și, în momentul verificării, transporta trei pacienți din Cerașu către un centru medical din Ploiești.

Șoferul, în vârstă de 49 de ani, din Ariceștii Zeletin, a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Având în vedere gravitatea faptei, în urma administrării probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.