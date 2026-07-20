Conform PhoneArena, specificațiile și imagini oficiale ale celor două device-uri, alături de alte produse viitoare, au apărut deja online, alimentând curiozitatea fanilor.

Performanță impresionantă a bateriei pentru Z Fold 8 și Z Fold 8 Ultra

Conform informațiilor din baza de date a Registrului European pentru Etichetarea Energetică a Produselor (EPREL), Galaxy Z Fold 8 și Z Fold 8 Ultra promit o autonomie semnificativ îmbunătățită față de predecesorul lor, Z Fold 7.

Testele de utilizare au arătat următoarele rezultate:

Galaxy Z Fold8: 49 ore și 10 minute

Galaxy Z Fold8 Ultra: 51 ore

Galaxy Z Fold 7: 40 ore și 28 minute

Aceste cifre indică o îmbunătățire de peste 25% pentru durata de viață a bateriei noilor modele față de Z Fold 7, un salt surprinzător având în vedere faptul că noile device-uri sunt echipate cu baterii de 4.800mAh și 5.000mAh, doar puțin mai mari decât capacitatea de 4.400mAh a modelului anterior.

Această performanță remarcabilă este posibilă datorită optimizării software-ului Samsung și a eficienței sporite a procesorului Snapdragon 8 Elite Gen 5, considerat unul dintre cele mai avansate de pe piață.

Cum se compară cu alte telefoane pliabile?

Concurența pe piața device-urilor pliabile este acerbă, iar Galaxy Z Fold8 și Z Fold8 Ultra trebuie să facă față unor rivali puternici. Conform datelor EPREL, durata de viață a bateriei altor dispozitive pliabile este următoarea:

Google Pixel 10 Pro Fold: 47 ore

Motorola Razr Fold: 59 ore și 17 minute

Huawei Mate X7: 41 ore

Deși Motorola Razr Fold conduce detașat la capitolul autonomie datorită unei baterii mari de 6.000mAh, Z Fold8 și Z Fold8 Ultra reușesc să depășească Pixel 10 Pro Fold și să surclaseze Huawei Mate X7, care dispune de o baterie de 5.600mAh.

Totuși, avantajul Motorola este parțial compensat de performanța mai slabă a generației anterioare a acestui brand, care nu a reușit să impresioneze în teste, conform PhoneArena.

Perspective pentru Galaxy Z Fold8 și Z Fold8 Ultra

Cu specificații de vârf și o autonomie îmbunătățită semnificativ, Z Fold 8 și Z Fold 8 Ultra se poziționează ca fiind printre cele mai performante telefoane pliabile disponibile pe piață.

Totuși, competiția continuă să fie strânsă, mai ales având în vedere lansările viitoare, precum iPhone Ultra, care ar putea schimba din nou peisajul industriei smartphone-urilor pliabile.

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