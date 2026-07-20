Mașina a pornit singură la vale și a lovit cortul

Autoturismul îi aparținea unui bărbat de 38 de ani, din localitatea Vârfurile, județul Arad. Acesta nu ar fi asigurat corespunzător mașina atunci când a lăsat-o pe un teren viran, cu o înclinație puternică, potrivit informațiilor transmise de IPJ Alba și citate de Turda News. Incidentul a avut loc în jurul orei 1.50, în timpul evenimentelor organizate în zonă cu ocazia tradiționalului Târg de Fete de pe Muntele Găina. Din primele verificări ale polițiștilor, mașina a început să se deplaseze singură pe terenul înclinat și a ajuns în zona corturilor.

„Autovehiculul s-ar fi deplasat spontan și a acroșat un cort”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

În interior se afla bărbatul de 41 de ani din Sibiu. Acesta a fost surprins de autoturism și a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Proprietarul mașinii avea 0,34 mg/l alcool în aerul expirat

Polițiștii l-au testat pe proprietarul autoturismului cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul de 38 de ani a fost dus ulterior la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. Totuși, el nu se afla la volan în momentul impactului. Potrivit informațiilor comunicate de poliție, mașina era staționată și s-a pus singură în mișcare după ce nu ar fi fost asigurată corespunzător.

IPJ Alba continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și cine răspunde pentru rănirea bărbatului aflat în cort. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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