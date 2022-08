Poliţia Capitalei a anunţat, duminică, 14 august, că un echipaj de la Secţia 23 i-a făcut semn unui şofer să oprească, pe o stradă din Sectorul 3, dar acesta şi-a continuat drumul, fiind urmărit de poliţişti. În timpul intervenţiei, la un moment dat, conducătorul autovehiculului a efectuat manevra de dat cu spatele şi a lovit autospeciala de poliţie, după care şi-a continuat deplasarea.

Urmărire ca-n filme!

„Au fost solicitate, în sprijin, mai multe echipaje de poliţie. Bărbatul a continuat să conducă în viteză pe drumurile publice, fără a avea o conduită preventivă, punându-i în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, astfel că, în cadrul urmăririi, după executarea somaţiilor legale, poliţiştii au folosit armamentul din dotare, executând focuri de armă. În urma folosirii armamentului din dotare, nu au rezultat victime”, a precizat poliția.

Ulterior, autovehiculul a fost oprit de poliţişti, şoferul fiind imobilizat şi dus la sediul secţiei, pentru verificări.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare pozitivă, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

Cercetările sunt continuate de către Secţia 23 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, iar în ceea ce priveşte avarierea autospecialei de poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.

Foto cu caracter ilustrativ

