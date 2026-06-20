„Ia să vedem. L-am dat cu roțile-n sus?”

Acesta s-a filmat în timp ce a interacționat agresiv cu un cormoran, pe care l-ar fi lovit anterior cu autoturismul, relatează Observator News.

„Ia să vedem. L-am dat cu roțile-n sus? Boala mea, cormoranii! Stătea în mijlocul drumului și dormea. Direct cu mașina. Ce s-a pus frână? Direct, accelerație. Ia să vedem băiatul. Ia să-l vedem pe băiețel. Auzi, l-am luat. Dar ce l-am luat pe băiețel! Hai să văd dacă îl mai prind pe ăsta”, a transmis bărbatul în cadrul filmării, scrie Observator News.

Totodată, în înregistrarea respectivă, pasărea apare rănită, fiind legată cu o coardă în zona gâtului.

Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Tulcea s-a sesizat din oficiu

În acest context, Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Tulcea s-a sesizat din oficiu, relatează Mediafax. Decizia a venit după vizionarea înregistrării cu cormoranul rănit.

Conform Mediafax, fapta a avut loc în zona protejată din arealul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, în apropierea orașului Sulina. Totodată, polițiștii verifică și împrejurările legate de pătrunderea cu autovehiculul pe un drum neamenajat din zonă.

În acest caz, conform investigațiilor, suspectul identificat de polițiști este un bărbat de 48 de ani, din Sulina, mai scrie publicația menționată.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea. Totodată, polițiștii administrează toate probele necesare, în colaborare cu specialiștii ARBDD, pentru stabilirea completă a împrejurărilor.