Camionul, blocat pe șosea. Șoferul, amenințat cu arma

Potrivit anchetatorilor, mai multe autoturisme au forțat camionul să oprească. Șoferul a fost tras din cabină, agresat și amenințat cu ceea ce pare a fi o armă de foc. Un alt șofer care a oprit pe marginea drumului pentru a oferi ajutor a fost, la rândul său, amenințat, titrează RTV Utrecht.

Telefonul și cheile mașinii acestuia au fost aruncate, pentru a-l împiedica să sune la poliție. Atacul a fost prezentat și în emisiunea Opsporing Verzocht, cunoscută pentru cazuri grave de criminalitate și relatat de publicația.

Suspiciuni de trafic de droguri

Camionul a fost găsit câteva ore mai târziu pe drumul N414, între Baarn și Bunschoten. Potrivit autorităților, din vehicul ar fi fost sustrase droguri, ceea ce face ca atacul să fie încadrat drept un așa-numit „ripdeal”, un jaf între rețele implicate în trafic.

Șoferul camionului, un bărbat de 48 de ani din Apeldoorn, este el însuși suspect într-un dosar de trafic de droguri, a confirmat Parchetul olandez la finalul lunii decembrie.

Anchetatorii olandezi sunt în continuare în căutarea a doi bărbați implicați în atac, care ar fi abandonat un autoturism în Naarden după comiterea jafului. Poliția a făcut publice imaginile video în speranța că vor primi informații care să ducă la identificarea și prinderea suspecților.

