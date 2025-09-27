Șoferul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză mai mare cu peste 100 km/h față de limita legală.

În urma abaterii constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional conform legislației rutiere.

De asemenea, polițiștii au dispus și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

