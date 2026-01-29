Accidentul s-a produs în jurul orei 4 dimineața, pe Frankfurter Allee, unde mașina s-a izbit de un camion staționat pe marginea drumului. Ambele vehicule au fost avariate.

Mai mulți bărbați au ieșit din BMW și au fugit

Potrivit poliției, un martor a observat mai mulți bărbați care au coborât rapid din BMW și au fugit, luând cu ei pungi de plastic din portbagaj.

În timpul percheziției efectuate la fața locului, polițiștii au găsit o proteză de penis prevăzută cu un mecanism ce poate fi folosit pentru a furniza în mod fraudulos probe de urină autorităților.

„Astfel de situații apar din când în când”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, explicând că dispozitivul poate fi utilizat pentru a transmite urina altei persoane, de exemplu pentru a ascunde consumul de droguri. În acest caz însă nu există indicii că obiectul ar fi fost folosit.

Folosite pentru a trișa la testul de urină

Astfel de proteze pot fi comandate online și sunt cunoscute ca fiind folosite pentru a trișa la testele de urină efectuate de poliție, solicitate în special în cazurile de suspiciune de conducere sub influența drogurilor.

Dispozitivul se fixează în jurul taliei, iar o mică pungă, prinsă de coapsă, poate fi umplută cu urina altei persoane. Conform producătorului, lichidul este eliberat prin proteză la aplicarea unei presiuni ușoare. În trecut însă, mai mulți suspecți au fost descoperiți folosind astfel de metode.

Ocupanții BMW-ului au părăsit locul accidentului, iar ulterior poliția a reținut un suspect. Totuși, nu s-a putut stabili dacă acesta a avut vreo implicare directă în producerea accidentului.

Autoturismul a fost ridicat cu o platformă, iar circulația în zonă a fost temporar restricționată. Conform informațiilor preliminare, accidentul nu s-a soldat cu victime.

