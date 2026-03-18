A condus un camion mii de kilometri fără să aibă permis de conducere categoria C

Craig Chapman, în vârstă de 40 de ani, a fost judecat la Tribunalul din Cardiff, unde a admis că nu a înregistrat corect activitatea în tahograf în timpul transportului rutier.

Un tahograf este un dispozitiv instalat în vehicule precum camioanele, care înregistrează viteza, distanța parcursă și perioadele de odihnă, fiind folosit pentru monitorizarea timpului legal de muncă al șoferilor.

Pentru a conduce legal un camion de mare tonaj, este necesar un permis de conducere categoria C și un certificat de competență profesională, iar Chapman nu mai deținea niciuna dintre aceste autorizații la momentul faptelor, potrivit South Wales Argus.

„Nu am spus nimănui, ca să nu-mi pierd locul de muncă”

Neregulile au fost descoperite după un control efectuat de inspectorii Agenției pentru Standarde de Conducere și Vehicule (DVSA) la compania Total Asia Food Ltd, unde Chapman lucra ca șofer principal.

Reprezentanții DVSA au analizat analizat datele din tahograf și au constatat că acesta a condus camionul în 28 de rânduri fără a face înregistrările obligatorii.

Perioada vizată a fost între 29 noiembrie și 31 ianuarie, timp în care șoferul a condus aproape 88 de ore și a parcurs aproximativ 4.850 de kilometri.

În cursul audierilor, Chapman a recunoscut toate faptele și a declarat că știa că nu mai are dreptul legal de a conduce camionul, dar nu a informat angajatorul de teamă să nu își piardă locul de muncă.

Avocata acestuia a declarat în instanță că bărbatul nu a încercat să-și minimizeze responsabilitatea și că a colaborat pe deplin cu autoritățile.

Condamnat la închisoare cu suspendare

În timpul procesului, judecătorul Eugene Egan a declarat că șoferul era conștient de obligațiile sale legale, dar a ales în mod repetat să le ignore.

„Din fericire, nu a fost cauzat niciun prejudiciu real. Totuși, ceea ce ați făcut este inacceptabil și nu trebuie să se mai repete”, a transmis magistratul.

Instanța l-a condamnat pe Craig Chapman la 12 luni de închisoare cu suspendare pe o perioadă de 21 de luni. De asemenea, el trebuie să efectueze 180 de ore de muncă în folosul comunității și să plătească 1.000 de lire sterline cheltuieli de judecată.

Ce trebuie să faci ca să devii șofer profesionist de TIR

Prima condiție este aceea să deții permis de conducere de categoria B. Apoi va trebui să obții calificări care să-ți permită conducerea vehiculelor mai mari, respectiv permis de conducere categoria C, C + E, D. Mergând mai departe, pentru a putea lucra ca șofer profesionist care transportă mărfuri candidatul va trebui să efectueze o pregătire adecvată, care variază în ceea ce privește durata.

Atestatul profesional este acel certificat acreditat care, împreună cu permisul de conducere, reprezintă aptitudinea profesională a șoferului care l-a obținut. Acesta reprezintă o instruire obligatorie pe care toți conducătorii de TIR-uri și de camioane care au obținut permisul de categorie C sau D ar trebui să îl aibă.

Candidații vor urma cursuri de formare profesională, care au o durată de două săptămâni. În acest interval sunt incluse 10 ore de legislație rutieră și mecanică și 10 ore de conducere. Vârsta minimă în momentul înscrierii la școala de șoferi este de 21 ani.

În vederea obținerii unui atestat profesional pentru transport marfă sau persoane, va trebui să ai următoarele documente:

cerere;

contract de pregătire profesională;

copie a actului de identitate;

copie a permisului de conducere.

Un tânăr de 18 ani care a obținut calificările din categoriile C, C + E și D, D + E, trebuie să finalizeze pregătirea și să promoveze examenul. El va putea lucra ca șofer doar pe linii obișnuite (până la 50 km) până când va împlini 21 de ani pentru categoria C sau 23 de ani pentru categoria D.

Odată cu finalizarea cursurilor, fiecărui participant i se va elibera atestatul de calificare corespunzător, în funcție de domeniul pe care îl alege. Odată la 5 ani, fiecare șofer de TIR sau de camion va trebui să urmeze o pregătire periodică, ce constă în 35 de ore de examinări teoretice, medicale și psihologice.

