Incidentul a avut loc duminică în jurul orei 15.30 şi a fost surprins de o cameră de bord. După cum se poate vedea din filmare, TIR-ul merge în zigzag și nu de puține ori intră pe contrasens. La un moment dat, șoferii sunt nevoiți să iasă în afara carosabilului pentru a evita un impact frontal.

Pentru a-l determina să oprească, şoferul din spatele TIR-ului a claxonat insistent pe mai multe porţiuni de drum. Degeaba însă, TIR-istul a gonit în continuare.

„În secundele alea am claxonat crezând că se va opri. În final, a oprit pe marginea drumului, era geamul deschis şi am apucat să-i iau cheile din contact. M-a ajutat şi un alt bărbat. Şoferul este rus, iar în momentul în care am deschis uşa, a dat cu picioarele după noi, să ne lovească. S-a calmat când a văzut că i-am luat cheile”, a descris Cătălin Trifa întâmplarea pentru Ebihoreanul.

Cei doi bărbaţi au reuşit să-l ţină pe şoferul inconştient până au ajuns poliţiştii. Șoferul din Belarus avea o alcoolemie de 1,38 miligrame per litru în aerul expirat.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal și a fost transportat la spital pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

