Potrivit Poliției Brașov, accidentul s-a produs în jurul orei 12.00, când șoferul a pierdut controlul vehiculului într-o curbă, relatează News.ro.

„La fața locului, polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu Mureș, care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare a autovehiculului într-o curbă și ar fi ieșit în afara părții carosabile. La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare negativă. Întrucât conducătorul auto a suferit leziuni în urma impactului, acesta a fost transportat la o unitate medicală, unde beneficiază de îngrijiri de specialitate”, a informat Poliția.

Poliția confirmă că a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

Reprezentanții Poliției Brașov au precizat că nu există alte victime și că tânărul primește tratament medical. În urma investigațiilor, autoritățile vor stabili măsurile legale ce se impun în acest caz.

Incidentul a generat numeroase reacții, unii oameni crezând că fotografiile sunt rezultatul inteligenței artificiale.

