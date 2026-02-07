De pe terenul de fotbal în slujba comunității

Emilia Jitaru, în vârstă de 56 de ani, s-a născut în România și a început să joace fotbal la echipa Selena Bacău.

Talentul său a propulsat-o în echipa națională feminină a României, iar odată ajunsă în Italia a continuat să practice acest sport, devenind un membru de bază al echipei naționale a Surorilor Italiei, o formație care joacă meciuri caritabile.

Potrivit sursei citate, Sora Emilia este cunoscută printre italieni drept „cel mai letal atacant din echipa de fotbal a călugărițelor din Italia”.

Totuși, la vârsta de 21 de ani, Emilia a decis să renunțe la sport și să îmbrățișeze viața monahală. Într-un interviu pentru publicația „Toscana Oggi” din 2012, ea mărturisea: „Sportul îmi dădea doar bucurii de moment şi că pe dinăuntru eram goală. Am realizat atunci că Dumnezeu avea o misiune pentru mine”.

În ciuda deciziei de a se călugări, Emilia nu a renunțat complet la sport. La Livorno, localitate din Italia unde este stabilită, ea a fondat o școală de fotbal numită „The Three Archangels”, destinată copiilor dornici să învețe tainele sportului rege.

Intervenția asupra traficului din Roma

În septembrie 2025, Sora Emilia a fost surprinsă dirijând traficul în apropierea Bazilicii Sfântul Ioan din Lateran, lângă Colosseum. În lipsa unui agent de poliție, ea a preluat inițiativa și, cu gesturi ferme, a reușit să deblocheze o intersecție aglomerată, în care se blocaseră mai multe mașini și un autobuz.

„Am făcut-o pentru că mi-a spus conștiința că era un bine de făcut”, a declarat ea pentru The Times.

„Văzându-i pe șoferi claxonând și pe copii debusolați, m-am simțit obligată să ajut”. Gestul ei a fost apreciat de trecători, unul dintre șoferi exclamând: „Slavă Domnului!”.

«Într-un oraș renumit pentru haosul din trafic, micul gest de ajutor al Sorei Emilia Jitaru a părut aproape un miracol», a scris publicația internațională „Aleteia”.

Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Sora Emilia a explicat că acțiunea sa a fost ghidată de un simplu simț civic: „Este nevoie de simț civic, ar trebui ca toți, în calitate de cetățeni, să încercăm să rezolvăm problemele fără să țipăm sau să înjurăm”.

Emiliei Jitaru, de la sport, la credință

Drumul Emiliei Jitaru către viața monahală a început în 1992, după o slujbă religioasă la care a participat în urma unui meci de fotbal.

„Chiar înainte de sărbătoarea Sfintei Marii, pe 12 septembrie 1992, după un meci, am mers la o slujbă şi am început să simt ceva similar cu serenitatea”, povestea ea.

În acea perioadă, regimul politic din România făcea dificilă exprimarea liberă a credinței, dar Emilia, care anterior se considera aproape atee, a simțit o chemare lăuntrică.

De atunci, viața ei a luat o nouă direcție. În 2022, a avut ocazia să-i înmâneze Papei Francisc un tricou cu numărul 266, simbolizând faptul că acesta era al 266-lea episcop al Romei. Evenimentul a marcat o altă etapă importantă în viața ei, o îmbinare simbolică între dragostea pentru sport și devotamentul religios.

Astăzi, Emilia Jitaru continuă să inspire prin modestia și dedicarea sa. Cei care o cunosc vorbesc despre spiritul ei competitiv și despre inima mare pe care o are pentru comunitate. Fie pe teren, fie în stradă, Sora Emilia demonstrează că misiunea ei este să aducă ordine și speranță în viețile celor din jur.

Lista raselor de câini considerate periculoase. Ce trebuie să facă proprietarii ca să evite amenzile usturătoare
Știri România 14:28
Lista raselor de câini considerate periculoase. Ce trebuie să facă proprietarii ca să evite amenzile usturătoare
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru duminică, 8 februarie 2026
Știri România 14:09
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru duminică, 8 februarie 2026
Anunțul făcut de Loredana Groza despre fiica ei, Elena, în vârstă de 28 de ani. „Joacă într-un spectacol. Sunt foarte mândră"
Stiri Mondene 15:13
Anunțul făcut de Loredana Groza despre fiica ei, Elena, în vârstă de 28 de ani. „Joacă într-un spectacol. Sunt foarte mândră”
Kylie Jenner, înșelată de Timothée Chalamet cu o româncă? Imaginile care au stârnit mari controverse
Stiri Mondene 15:00
Kylie Jenner, înșelată de Timothée Chalamet cu o româncă? Imaginile care au stârnit mari controverse
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 10:00
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
