Vacanțele de iarnă ale românilor se află într-un proces accelerat de modernizare, atât din perspectiva modului de plată, cât și a alegerii destinațiilor și a tehnologiei utilizate.

Cel mai recent studiu realizat de Visa arată că preferințele turiștilor români se îndreaptă tot mai clar spre soluții digitale, experiențe locale și instrumente inovatoare care simplifică planificarea călătoriilor.

Pe lângă România, în studiu au fost incluse alte şapte ţări din Europa Centrală şi de Est, respectiv Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia şi Slovenia.

84% dintre români preferă vacanțele de iarnă în țară

Astfel, opt din zece români (81%) preferă să achite cheltuielile aferente unei vacanțe de iarnă folosind cardul sau telefonul.

Absența acestor opțiuni de plată influențează semnificativ comportamentul de consum: 28% dintre respondenți ar alege un alt comerciant, 13% ar reduce cheltuielile, iar 9% nu s-ar mai întoarce la respectivul furnizor în viitor.

Plata cu cardul a devenit din ce în ce mai folosită printre români. Foto: freepick.com

În ceea ce privește destinațiile alese pentru sezonul de iarnă, majoritatea românilor preferă să rămână în țară.

Nu mai puțin de 84% declară că vor opta pentru stațiuni din România pentru schi, snowboarding sau patinaj, în timp ce 16% aleg destinații externe, în special Austria, Italia și Elveția. Aceste țări sunt urmate de Bulgaria, Germania și Franța.

Alegerea României este motivată în principal de ușurința călătoriei (63%) și de proximitate (46%), dar și de dorința de a sprijini economia locală (28%) și de atractivitatea bucătăriei tradiționale (27%).

Observăm obiceiuri în schimbare ale consumatorilor, ceea ce evidențiază modul în care tehnologia remodelează nu doar preferințele de plată, ci și deciziile mai ample privind călătoriile. Faptul că românii aleg într-o proporţie tot mai mare să petreacă o vacanţă activă în România arată că afacerile locale trebuie să ţină pasul cu nevoile acestora dacă vor să fie competitive

Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România:

Interesul pentru sporturile de iarnă a crescut

Pentru românii care preferă vacanțele de iarnă în afara granițelor, criteriile sunt ușor diferite, conform analizei realizate în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, pe un eşantion de 1.038 de respondenţi din România, cu vârsta între 18 și 60 de ani.

Calitatea serviciilor este factorul decisiv pentru 60% dintre aceștia, urmat de ușurința deplasării (46%).

La nivel regional, România se remarcă drept una dintre cele mai active piețe ale sporturilor de iarnă: 69% dintre români au avut cel puțin o vacanță dedicată acestor activități în ultimii cinci ani, situându-se pe locul al doilea după Bulgaria (71%).

Totodată, 31% dintre români afirmă că interesul lor pentru sporturile de iarnă a crescut în aceeași perioadă, procent care plasează România tot pe poziția a doua în regiune, după Bulgaria (33%).

Echipamente speciale pentru sporturile de iarnă

În planul practicării efective a sporturilor de iarnă, schiul și patinajul rămân cele mai populare activități în rândul românilor.

Această popularitate se reflectă și în comportamentul de consum. De exemplu, în 2025, aproape jumătate dintre români (49%) au achiziționat îmbrăcăminte specială, 29% încălțăminte, 28% accesorii și 18% echipament dedicat sporturilor de iarnă.

De asemenea, 15% au investit în tehnologie, precum ceasuri inteligente sau ochelari GPS/AR, menite să îmbunătățească experiența sportivă.

93% dintre români

consideră că Jocurilor Olimpice de Iarnă vor încuraja mai mulți oameni să practice activ sporturi de iarnă

Românii folosesc inteligența artificială pentru sfaturi

Nu în ultimul rând, inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important în modul în care românii își planifică vacanțele de iarnă.

Aproape șase din zece respondenți (59%) sunt deschiși să utilizeze instrumente bazate pe AI pentru organizarea sau rezervarea unei vacanțe, acesta fiind cel mai mare procent după Bulgaria (61%) și la același nivel cu Polonia.

Și imaginiile de pe pârtie sunt generate cu inteligența artificială. Foto: freepick.com
În plus, 57% ar folosi AI și pentru achiziția de echipamente sau servicii specifice, în special pentru a economisi timp și pentru accesul la opțiuni personalizate.

Conform analizei, 32% dintre români declară că au utilizat deja inteligența artificială pentru a cumpăra, rezerva sau închiria echipamente, experiențe sau vacanțe dedicate sporturilor de iarnă.

