Comoara veche de 43 de ani este un Renault 5 TL din 1982

Comoara veche de 43 de ani a fost descoperită în garajul unei femei din Chalon-sur-Saône, Franța. Este vorba despre un Renault 5 TL din 1982, aflat într-o stare impecabilă.

Mașina a stat nefolosită mai bine de patru decenii. Mașina, care are doar 12 kilometri parcurși, va fi pusă în vânzare la o licitație organizată de casa Aguttes pe 15 martie 2026, potrivit As.com.

Povestea din spatele Renaultului 5 TL din 1982 care a fost condus doar 12 kilometri

Proprietara autovehiculului l-a achiziționat în 1982, alegând culoarea „Leu Schiste”, dar, neavând permis de conducere, automobilul a fost livrat cu plăcuțe de înmatriculare provizorii direct în garajul său.

Femeia a obținut ulterior permisul, dar și-a dat seama că nu îi place așa că mașina a fost condusă doar 12 kilometri. „Când am obținut permisul de conducere, mi-am dat seama că a conduce nu este pentru mine, îmi era teamă”, a declarat femeia.

În ce stare se află autoturismul ținut 43 de ani în garaj

Astfel, Renault-ul a rămas în garaj, inițial doar câteva zile, care s-au transformat în săptămâni și, în cele din urmă, în decenii. Recent, vehiculul a fost redescoperit în condiții aproape identice cu cele de la ieșirea din fabrică. Motorul nu a fost niciodată pornit, iar interiorul este perfect conservat.

Acest exemplar unic ar putea atrage sume semnificative la licitație, fiind considerat o adevărată „relicvă” de către colecționari. Este posibil să fie singurul Renault 5 din lume care se află într-o astfel de stare excepțională, o piesă de vis pentru pasionații de mașini clasice.

Cum a apărut Renault 5 TL și de ce a devenit una dintre mașinile emblematice ale anilor 80

Renault 5 este un automobil care a marcat epoca mașinilor mici în Europa. El a fost lansat pentru prima dată la începutul anilor 1970, ca o soluție practică pentru transportul urban: compact, economic și ușor de condus.

Versiunea TL a apărut la începutul anilor 1980 ca una dintre cele mai populare variante ale modelului, oferind un echilibru bun între performanță, funcționalitate și costuri de întreținere, exact ce avea nevoie un șofer de oraș în acea perioadă.

Renault 5 TL din 1982 era construit cu o caroserie tip hatchback, în trei sau cinci uși, un motor pe benzină de 1,108 cm³ și antrenare pe roțile din față.

Mașina era suficient de puternică pentru deplasările zilnice și avea dimensiuni compacte, ceea ce o făcea ideală pentru trafic și parcare în oraș, relatează Automobile-catalog.com.

Pe lângă faptul că era accesibilă la preț și economică la consum, Renault 5 TL a devenit și o mașină simpatică pentru familii tinere și pentru cei care își cumpărau prima mașină, potrivit informațiilor publicate de Renaut, într-o prezentare aniversară.

Stilul său simplu, dar prietenos, a contribuit la popularitatea sa extraordinară în anii 80, iar astăzi exemplarele bine păstrate sunt privite ca o piesă clasică de colecție, evocând o epocă în care mașinile erau făcute pentru utilitate și durabilitate.

O surpriză a avut și un bărbat care a cumpărat un Porsche 911, după ce autoturismul a stat abandonat sub trei brazi, timp de 30 de ani. Tânărul intenționează să recondiționeze piesa de lux și să o folosească.

