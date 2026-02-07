Oficiali iranieni și americani au purtat vineri, la Muscat, capitala Omanului, discuții indirecte pe tema înarmării nucleare a regimului islamic de la Teheran. Ambele părți au declarat că negocierile începute în Oman vor fi reluate în curând.

Un diplomat regional a declarat pentru Reuters că reprezentanții regimului de la Teheran au insistat asupra „dreptului” Iranului „de a îmbogăți uraniu”. În plus, Teheranul a exclus să pună în discuție programul său de rachete.

„Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a transmis biroul lui Netanyahu.

Pe de altă parte, emisarul american pentru misiuni de pace și Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a vizitat sâmbătă portavionul USS Abraham Lincoln, mobilizat în apropierea Iranului.

„Astăzi, amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central Naval al SUA, Jared Kushner (ginerele lui lui Donald Trump – n.r.), și cu mine ne-am întâlnit cu bravii marinari și pușcași marini de la bordul USS Abraham Lincoln, care ne mențin în siguranță și susțin mesajul de pace și forță al președintelui Trump”, a scris Witkoff pe contul său de X la o zi după ce a participat la discuțiile indirecte din capitala Omanului.

Potrivit AFP, Comandamentul Central al SUA (Centcom) a relatat, de asemenea, despre vizita lui Steve Witkoff și a subliniat că prezența forțelor militare americane în apropierea Iranului este necesară pentru a menține „securitatea și stabilitatea” în regiune.

De la începutul acestui an, Donald Trump a avertizat în repetate rânduri cu o intervenție militară împotriva regimului de la Teheran, inițial ca răspuns la reprimarea sângeroasă a mișcării de contestare care a avut loc în Iran în prima jumătate a lunii ianuarie, apoi din cauza programului nuclear. În acest context, Pentagonul a trimis în regiune portavionul USS Abraham Lincoln și alte forțe navale.

