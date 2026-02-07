Polițiștii sunt suprasolicitați din cauza volumului de muncă

Aproape 15.000 de polițiști lipsesc din structurile operative, iar acest deficit afectează grav siguranța cetățenilor, avertizează angajații din sistem.

Polițiștii sunt suprasolicitați, iar numărul mare de cazuri i-ar obliga să politizeze intervențiile, deseori lăsând apeluri de urgență în așteptare. Situația ar fi cu atât mai gravă în mediul rural, unde efectivele sunt aceleași ca acum 30 de ani, potrivit Observatornews.

„Am ajuns un sistem de intervenție pe tip SMURD. Te duci, constați, întocmești documente și ai plecat”, a declarat un polițist cu peste 20 de ani de experiență, sub protecția anonimatului, pentru sursa citată mai sus.

Agenții, nevoiți să ia decizi rapide și să prioritizeze intervențiile importante

Din cauza lipsei de personal, agenții sunt nevoiți să ia decizii rapide în funcție de gravitatea situațiilor, uneori amânând intervenții importante.

„Au fost mai multe apeluri în același timp. Polițistul a trebuit, el, având acest deficit, să aleagă unde să se ducă mai repede”, a explicat agentul pentru postul TV.

Un alt sector afectat este cel al violenței domestice, unde polițiștii trebuie să implementeze ordine de protecție și să efectueze verificări regulate.

„Să ai cinci astfel de ordine de protecție și poate cu două-trei victime, mai ai încă cinci agresori. Tu în fiecare săptămână trebuie să contactezi 15 persoane. Au fost situații când colegii nu au putut să le implementeze”, a adăugat același polițist.

Cum arată situația din mediul rural

În mediul rural, situația este și mai dificilă. Alin Bogdan, șef de post într-o comună din Dâmbovița, a declarat: „Lucrăm cu aceleași efective ca acum 30 de ani”.

Întrebat câți oameni ar fi necesari pentru a lucra la capacitate maximă, acesta a răspuns: „Cred că cel puțin 50% în plus”.

Tinerii polițiști renunță la uniformă și aleg locuri mai bine plătit: șofer de TIR, o variantă

Cu un salariu de debutant de circa 5.500 de lei, mulți dintre noii polițiști renunță la carieră și aleg locuri de muncă mai bine plătite. Un șofer de camion, de exemplu, poate câștiga până la 8.000 de lei în țară sau 3.000 de euro pentru curse internaționale.

Pe rețelele de socializare, tot mai mulți tineri întreabă ce despăgubiri trebuie să plătească statului pentru a demisiona, având în vedere că, la absolvirea Școlii de Poliție, semnează contracte cu Ministerul de Interne pentru perioade de până la 10 ani. Cei care pleacă mai devreme trebuie să achite școlarizarea, care poate ajunge la 20.000 de lei.

„Avem colegi care deja și-au dat demisia și își împărtășesc consecințele acestei decizii pe grupuri și spun că este mult mai bine, câștigă mai mulți bani în locurile de muncă”, a explicat Cosmin Andreica, președinte Europol.

În luna septembrie 2025, Sindicatul Europol atrăgea atenția asupra faptului că zeci de polițiști tineri urmau să iasă din sistem în momentul în care le încetau contractele.

Peste 2.000 de polițiști au părăsit sistemul în 2025

Conform datelor oficiale, în 2025, 2.008 polițiști au părăsit sistemul. În același an, 2.690 de noi agenți au fost angajați, însă deficitul de personal rămâne la un procent de 20%, a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR.

În acest ritm, completarea efectivelor va necesita peste 20 de ani. În încercarea de a stopa acest exod, conducerea Poliției Române a alocat în ultimii cinci ani aproximativ 100 de milioane de euro pentru modernizarea secțiilor și a oferit polițiștilor noi echipamente, precum pistoale și veste de protecție. Cu toate acestea, provocările din sistem par să împiedice atragerea și menținerea personalului calificat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE