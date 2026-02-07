Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar de mită pentru plasarea unui nou șef RAR

Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestului preventiv

Conform hotărârii instanței, cei doi trebuie să respecte mai multe obligații pe durata arestului la domiciliu. Printre acestea se numără să nu părăsească locuința fără permisiunea autorităților, cu excepția chemărilor în fața organelor judiciare, și să nu comunice cu martorii Mihai Alecu, Alina Mihaela Niță, Costel Barbu și Ciprian Constantin Șerban.

Instanța a avertizat că nerespectarea acestor condiții ar putea duce la înlocuirea măsurii cu arestul preventiv. Totodată, părăsirea fără drept a domiciliului este considerată evadare. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

„Constată legalitatea măsurii arestării preventive a inculpaților Cătălin Daniel Bușe și Alexandru Răzvan Cuc. (…) Admite cererea și înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri față de inculpații Bușe Cătălin Daniel și Alexandru Răzvan Cuc. (…) Impune inculpaților ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea organului judiciar în fața căruia se află cauza, cu excepția prezentării în fața organelor judiciare, la chemarea acestora, imobilul în care locuiesc”, se arată în decizia Tribunalului București.

Solicitarea lui Cătălin Bușe de a părăsi domiciliul a fost respinsă

„Dispune punerea în libertate a inculpaților, dacă nu sunt reținuți sau arestați preventiv în altă cauză (măsura nu este executorie). Măsurile dispuse se comunică”, mai precizează instanța.

Conform anchetatorilor citați de News.ro, în perioada septembrie-noiembrie 2025, omul de afaceri, cu sprijinul lui Răzvan Cuc, ar fi promis directorului general al Registrului Auto Român (RAR) o mită de 6% din valoarea acordului-cadru, respectiv peste un milion de lei.

În schimb, directorul general al RAR ar fi trebuit să desemneze preferențial membrii comisiei de evaluare a ofertelor pentru respectivul contract și să grăbească semnarea acestuia cu firma administrată de Cătălin Bușe.

Suma promisă ar fi urmat să fie livrată în mai multe tranșe, la intervale de 3-5 luni, prima tranșă fiind programată înainte de Crăciunul anului trecut. În acest caz, procurorii DNA au efectuat anterior percheziții în București și Ilfov, vizat fiind Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor din partea PSD în anii 2017 și 2019.

