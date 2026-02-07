Momentele critice pentru moldoveanca internată în Italia

Diana locuia în cartierul Castelverde împreună cu familia sa și lucra ca lashmaker, fiind specializată în extensii pentru gene. Potrivit informațiilor din plângere, în seara de 28 ianuarie, femeia a început să acuze dureri puternice în piept și dificultăți de respirație. Fiul său de 12 ani a cerut ajutorul unei vecine, iar la ora 23.39 a fost apelată ambulanța.

Echipajul medical sosit la domiciliul familiei a evaluat starea de sănătate a Dianei timp de aproximativ două ore. În cele din urmă, s-a luat decizia transportării acesteia la Spitalul Tor Vergata, unde a ajuns la ora 3 dimineața, pe 29 ianuarie.

Decesul moldovencei și întrebările familiei

„M-au sunat de la spital abia la ora 10.40, spunându-mi că starea surorii mea s-a agravat”, a declarat Inga pentru RomaToday.

„Când am ajuns acolo însă, nu mai era nimic de făcut”, a mai povestit ea. Diana a decedat în jurul orei 12.30 în aceeași zi.

Potrivit surorii sale, explicațiile oferite de personalul medical au fost contradictorii.

„Prima doctoriță mi-a spus că sora mea a murit din cauza unui blocaj hepatic și că avea niveluri ridicate anormale de fier în sânge pentru vârsta ei. Al doilea, un anestezist, ne-a spus că problema era la nivelul plămânilor, că nu putea respira și că a fost intubată, probabil din cauza unei leucemii fulminante”, a adăugat Inga.

Familia susține că nu avea cunoștință despre vreo astfel de afecțiune și a decis să depună o plângere pentru a înțelege dacă măsurile medicale au fost adecvate.

Îndoielile familiei moldovencei

„Consider că au existat nereguli și încălcări ale protocoalelor privind protecția sănătății surorii mele și am impresia clară că personalul medical nu a înțeles cu certitudine care era problema de sănătate și, prin urmare, ce intervenții erau necesare pentru a-i salva viața”, a declarat Inga.

„Ca familie, nu căutăm răzbunare, ci răspunsuri. În acele ore s-au întâmplat lucruri care astăzi sunt neclare și au fost relatate diferit. Pentru noi, acest lucru este inacceptabil. Când cineva cere ajutor și moare, durerea se transformă într-o întrebare care nu poate rămâne fără răspuns. Cerem să se stabilească responsabilitățile cu seriozitate și transparență, pentru ca nicio altă familie să nu treacă prin ceea ce trăim noi. Adevărul nu o va aduce înapoi pe sora mea, dar este singura formă de respect posibilă față de viața ei”, a concluzionat sora victimei.

Autopsia moldovencei și ancheta în desfășurare

La 30 ianuarie, familia a depus o plângere oficială, iar anchetatorii au confiscat dosarul medical al Dianei. În aceeași zi, corpul a fost transferat la Policlinico Gemelli, unde a fost efectuată autopsia în prezența avocatei Anna Scifoni, care reprezintă familia în acest caz.

Rezultatele complete ale autopsiei sunt așteptate în termen de aproximativ 60 de zile. Între timp, corpul Dianei se află la morga Spitalului Gemelli, unde familia și apropiații își vor putea lua rămas-bun luni, 9 februarie, între orele 9.00 și 12.00. Familia rămâne în așteptarea răspunsurilor care să facă lumină în privința circumstanțelor care au dus la moartea tragică a tinerei mame.

