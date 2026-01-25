Incidentul a avut loc pe 23 ianuarie 2026 și a fost filmat chiar de un pasager al mașinii, aflat pe jumătate scos pe geamul din față.

Imaginile cu cei patru tineri pe sanie trași de mașină au stârnit indignare în mediul online, determinând polițiștii Serviciului Rutier Galați să se autosesizeze.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, la data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 23.00, un tânăr în vârstă de 19 ani, din localitatea Cuca, județul Galați, a condus un autoturism pe un drum public din aceeași localitate, remorcând o sanie pe care se aflau patru persoane de sex masculin. De asemenea, acesta a transportat un pasager care se afla ieșit cu jumătate de corp pe geamul lateral dreapta-față, în scopul filmării deplasării”, a precizat IPJ Galați.

Tânărul de 19 ani din Galați a luat amendă pentru încălcarea legislației rutiere și punerea în pericol a siguranței participanților la trafic.

Tot în ianuarie, un adolescent de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism a murit, după ce sania a intrat într-un cap de pod, a anunțat Poliţia Olt.

Pe 11 ianuarie, două adolescente au fost călcate de o mașină, după ce au căzut din sania trasă pe șosea de un alt autoturism, în Serbia.

În februarie 2025, tot în Galați, un șofer de 24 de ani a fost amendat cu 1.822 de lei, după ce a tras cu sania doi tineri.

