Cum s-a petrecut accidentul

Adolescentele se aflau pe o sanie trasă de un autoturism marca „Volkswagen”, condus de un tânăr de 19 ani, LP, care avea doar un permis de conducere provizoriu. În acel moment, în zonă ningea torențial, iar drumul era acoperit de gheață și extrem de alunecos.

Mașina care trăgea sania circula cu o viteză de 30-40 km/h, în timp ce un alt vehicul, marca „Fiat”, condus de Đ.J., în vârstă de 35 de ani, mergea la o distanță de aproximativ 50 de metri în spate pentru a oferi protecție în cazul altor vehicule.

În timpul filmării videoclipului, fetele s-au dezechilibrat și au căzut de pe sanie, rămânând întinse pe carosabilul acoperit de zăpadă. În ciuda faptului că zona era bine iluminată, mașina din spate le-a lovit pe adolescente, șoferul susținând ulterior că nu le-a văzut din cauza vizibilității reduse și a condițiilor meteo nefavorabile.

Momentul incidentului, filmat

Videoclipul, realizat de un prieten din portbagajul decapotabil al mașinii care trăgea sania, surprinde momentul în care fetele, aflate pe sanie, strigă de emoție și cer ca șoferul să încetinească. La un moment dat, sania sare din cauza denivelărilor și gheții de pe drum, iar adolescentele cad direct pe asfalt.

În fundal, se aude vocea unui bărbat care avertizează: „Ăsta o să le calce, frate”. În câteva secunde, mașina din spate, care trebuia să asigure siguranța grupului, trece peste ele. În acel moment, cineva din prima mașină strigă șoferului să oprească.

Videoclipul poate fi văzut aici.

Imaginile ridică întrebări legate de reacția șoferului care le-a lovit. Drumul era drept și lipsit de obstacole, iar fetele erau iluminate de farurile mașinii din spate. De asemenea, înregistrarea sugerează că a existat un avertisment verbal înainte de impact, ceea ce indică faptul că pericolul ar fi putut fi observat.

Conform Ministerului Afacerilor Interne din Kraljevo, atât șoferul mașinii care trăgea sania, LP (19 ani), cât și șoferul din spate, Đ.J. (35 de ani), au fost arestați. Cei doi sunt suspectați de comiterea unor infracțiuni grave împotriva siguranței traficului public.

Adolescentele rănite au fost transportate de urgență la spitalul din Kraljevac. Una dintre ele a suferit o rană la cap, iar cealaltă o fractură la picior. Starea lor este stabilă, iar viețile lor nu sunt în pericol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE