Cine este Tobias Wagner, șoferul german care vrea să facă înconjurul lumii cu un camion electric

Șoferul se numește Tobias Wagner și, pasionat de mașini electrice, acum vrea să transforme această pasiune într-un proiect uriaș, vrea să facă înconjurul lumii la volanul unui camion electric.

Înainte să conducă astfel de camioane, Tobias a lucrat în domeniul mobilității electrice. Se ocupa de soluții pentru stații de încărcare și de aplicații dedicate acestora. La un moment dat, a vrut însă să vadă direct cum funcționează lucrurile pe șosea, nu doar din birou.

Așa a ajuns șofer de camion, la o companie care folosește vehicule electrice. În ultimii aproape doi ani, a condus mai multe camioane electrice în curse reale, pe drumuri lungi și în condiții foarte diferite.

A ajuns și în România cu un camion electric

Tobias Wagner a condus camioane electrice și prin România, unde a putut vedea cât de diferită este infrastructura de încărcare de la o țară la alta. A mers și prin zone foarte calde din Peninsula Iberică, dar și prin regiuni arctice, unde frigul pune probleme serioase bateriilor.

Toate aceste drumuri l-au pregătit pentru provocarea cea mare. Germanul vrea acum să plece în jurul lumii cu un camion electric Mercedes eActros, pregătit special pentru expediție. Nu va fi doar un test pentru camion, ci și un test pentru infrastructura de încărcare din zeci de țări.

De ce doar 80 de încărcări în 9 luni

Ținta de 80 de opriri la stațiile de încărcare nu este aleasă întâmplător. Ea trimite la celebrul roman „Ocolul Pământului în 80 de zile”, scris de Jules Verne, devenit un simbol al călătoriilor rapide și al ambiției de a depăși limitele transportului.

În cazul lui Tobias Wagner, provocarea nu este să termine călătoria în 80 de zile, ci să parcurgă cei aproape 45.000 de kilometri cu numai 80 de încărcări. Asta înseamnă că, în medie, camionul trebuie să parcurgă cam 500 de kilometri între două opriri la priză. Pentru o mașină electrică poate părea mult, dar pentru un camion de mare tonaj este o provocare cu adevărat dificilă.

Mai ales că traseul va trece prin 38 de țări, iar în unele locuri, stațiile rapide de încărcare pot fi rare sau chiar inexistente.

Camionul va fi un Mercedes eActros modificat pentru expediție

Pentru această expediție, Tobias Wagner va folosi un Mercedes eActros. Camionul nu va fi însă unul obișnuit, folosit la transport de marfă. În spatele cabinei va fi montat un compartiment special, care va funcționa ca o casă de expediție. Acolo va putea dormi, se va putea odihni și va avea spațiul necesar pentru lunile petrecute pe drum.

Tobias a ales o cabină mai scurtă, tocmai pentru a lăsa loc acestui compartiment din spate. Practic, camionul va fi și vehicul de călătorie, și locuință.

Va lua cu el o stație rapidă de încărcare, nu un generator diesel

Una dintre cele mai mari probleme ale unei asemenea călătorii este încărcarea. În orașele mari, lucrurile pot fi simple. Dar în zone izolate, unde nu există stații moderne, situația se schimbă. De aceea, Tobias va lua cu el o unitate mobilă de încărcare. Nu este un generator diesel, ci un dispozitiv care îl poate ajuta să încarce camionul din surse de curent mai simple, acolo unde nu găsește o stație rapidă potrivită.

Pe scurt, șoferul german va avea după el o soluție de rezervă pentru locurile în care infrastructura nu îl ajută.

Camionul are o baterie mare, de 621 kWh. În condiții bune, poate merge sute de kilometri cu o singură încărcare. În plus, pentru că nu va tracta o semiremorcă grea, ci va avea în spate compartimentul de expediție, autonomia ar putea fi mai bună decât în cazul unui camion folosit la transport comercial. În cele mai bune condiții, bateria ar putea fi încărcată rapid. Dar pe traseu nu va fi mereu posibil. În unele locuri, încărcarea ar putea dura mult mai mult, în funcție de sursa de curent găsită.

Fiecare baterie cântărește aproximativ 1,5 tone, iar toate trei ajung la 4,5 tone.

Va călători cu câinele lui, Krumelix

Tobias Wagner nu va fi singur în această aventură. Îl va însoți câinele lui, Krumelix. Camionul are și un loc pentru pasager, iar șoferul spune că este deschis să ia la bord oameni întâlniți pe drum. Asta transformă expediția într-o poveste nu doar despre tehnologie, ci și despre întâlniri, locuri și experiențe.

Pentru Tobias, călătoria este o încercare de a arăta că transportul electric greu poate merge mai departe decât cred mulți oameni. Dar este și o aventură personală, făcută cu mult curaj și cu un companion de drum neobișnuit.

Dacă planul va reuși, camionul lui Tobias Wagner ar putea deveni primul camion electric care face înconjurul lumii.

