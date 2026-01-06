Planul eșuat al moldoveanului

Basarabeanul a reclamat pe 21 decembrie 2021 dispariția mașinii, un BMW X5 înmatriculat în Republica Moldova, pe care o asigurase pentru suma de 30.500 de euro. Conform declarațiilor acestuia, pe 18 decembrie 2021, autoturismul ar fi suferit o defecțiune tehnică, obligându-l să oprească într-o parcare de pe raza satului Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași. Neputând să remedieze problema și fiind deja noapte, bărbatul a susținut că a fost nevoit să lase mașina în parcare și să se cazeze la un hotel.

Trei zile mai târziu, când s-a întors în parcare, omul ar fi descoperit că BMW-ul dispăruse. Imediat, el a sesizat autoritățile, iar a doua zi a depus o cerere de despăgubire la compania de asigurări.

Cheia inteligentă a dat de gol furtul înscenat al BMW-ului

Investigația poliției a scos la iveală detalii care au ridicat suspiciuni asupra veridicității declarațiilor moldoveanului. Conform jurnaliștilor Ziarul de Iași, graba cu care bărbatul a cerut despăgubirea, fiind sigur că autoturismul nu va fi găsit, a fost primul semn de întrebare al anchetatorilor. În plus, analiza cheilor inteligente ale vehiculului a arătat informații contradictorii.

Prima cheie a fost actualizată ultima oară în după-amiaza zilei de 18 decembrie 2021, indicând că autoturismul avea parcurși 189.750 km și 20 litri de combustibil în rezervor. Însă cheia de rezervă a fost actualizată pe 19 decembrie 2021, arătând că mașina mai parcursese 234 km și mai avea doar 9 litri de combustibil, au explicat anchetatorii.

Cum actualizarea cheilor este posibilă doar când acestea sunt în contact, s-a dovedit că vehiculul nu fusese furat, iar reclamația fusese una falsă.

Condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare

Potrivit jurnaliștilor ieșeni, cetățeanul moldovean a fost trimis în judecată sub acuzațiile de inducere în eroare a organelor judiciare și producerea de probe nereale.

Judecătorii din Pașcani l-au achitat pentru producerea de probe false, deoarece nu a fabricat efectiv dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Totuși, el a fost condamnat pentru sesizarea nereală a unei infracțiuni, primind doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare.

Sentința definitivă a fost pronunțată la 31 decembrie 2025, după ce a fost respins apelul acestuia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE